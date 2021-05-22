Son dakika: Mahkeme İBB'nin TÜRGEV yurtları kararını hukuka aykırı buldu

TÜRGEV ile İBB arasında, orta ve yükseköğretim öğrenci yurtlarına ilişkin 'ortak hizmet projesi' oluşturulmak üzere 2015'te hizmet protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Fatih, Avcılar ve Şişli'de olmak üzere 4 ayrı taşınması yurt hizmetinde kullanılmak üzere TÜRGEV'e verdi. Ancak İBB yönetimi 23 Ağustos 2019'da protokolün süresinin dolduğunu öne sürerek protokolü feshetti. Vakıftan, tahsis edilen binaların tefrişat malzemeleriyle iade etmesini istedi. TÜRGEV avukatları da İBB'nin aldığı bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptali istemiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açtı. Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, davacı TÜRGEV ile davalı İBB arasında orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin "ortak hizmet projesi" yürütmek üzere hazırlanan protokolün Belediye Meclisine sunulduğu, meclisin ise 12 Kasım 2015 tarihli ve 1173 sayılı kararıyla söz konusu protokolü onaylanarak imzalandığı vurgulandı.

İmzalanan protokolün süreyle ilgili 6'ncı maddesinde, kiralama devam ettiği sürece ve protokolün süre bitiminde sonlandırılacağı üç ay önceden bildirilmediği takdirde, söz konusu protokolün birer yıllık sürelerle uzayacağının yer aldığı belirtilen kararda, "protokolün feshi" başlıklı 7'nci maddesinde ise tarafların süre sona ermedikçe sözleşmeyi feshedemeyeceği yönünde düzenleme yapıldığı anlatıldı.