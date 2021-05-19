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Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu! İBB cezai işlem yapacak mı?

Son dakika haberine göre; ’daki kaçak iskele inşaatı durduruldu. İskeleyi büyütme işinin ‘usulsüz’ olduğunu kabul eden , cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise sessiz kaldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu! İBB cezai işlem yapacak mı?

SABAH yazdı, çivi çakmanın bile izne tabi olduğu 'daki kaçak yapılaşmaya geçit verilmedi. 'da iskelesini büyütme işinin 'usulsüz' olduğunu kabul eden (), kaçak yapılaşmanın durdurulduğunu açıkladı. İBB, sit alanında bulunan izinsiz inşaata ilişkin cezai işlem yapılıp yapılmayacağı sorularına ise cevap vermedi.

RAPORU VE RUHSATI BULUNMUYOR
Heybeliada'da Mavi Marmara iskelesini büyütme işine İBB tarafından izin çıkmıştı. tarafından verilen iznin ardından iskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği 'nin Meclis Üyesi 'a verilmişti. Sit alanında bulunan iskeleyi büyütme işlemi için koruma kurulu raporu ve inşaat ruhsatının alınmadığı öğrenilmişti.

SABAH'ın 18 Nisan tarihinde yayınladığı "Çivi çakmak yasak, iskele yapmak serbest" başlıklı haberin ardından açıklama yapmak zorunda kalan İBB'nin CHP'li yönetimi, ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığını kabul etti. Yapılan açıklamada, "Söz konusu firmanın, tarafımızca verilen 'basit onarım' izninin kapsamını aşar şekilde tadilat işlemi yaptığı tespit edilmiş, firmadan çalışmaları derhal durdurması talep edilmiştir" denildi.
İşte İBB'nin cevapsız bıraktığı sorular:

1) Firmadan çalışmaları durdurmasını ne zaman istediniz?
2) Onaylı projesine aykırı yapı ile ilgili İBB teknik elemanları tarafından zabıt tutuldu mu?
3) Sit alanı olduğu için koruma kuruluna ve cumhuriyet savcılığına suç durusunda bulunuldu mu?


4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yapıldı?
5) Mıntıka mühendisleriyle ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?
6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

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