Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu! İBB cezai işlem yapacak mı?



4) İlçe belediyesi ile ilgili ne gibi bir işlem yapıldı?

5) Mıntıka mühendisleriyle ve diğer sorumlularla ilgili bir işlem yapıldı mı?

6) İlgili firmanın İBB tarafından verilen taşıma ruhsat iznini iptal etmeyi düşünüyor musunuz?