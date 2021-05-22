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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'pençe' darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'pençe' darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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