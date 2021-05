Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere mesaj! "Benim görevim gençlerimizin yükünü almak ve geleceğe hazırlamaktır"

"ÜNİVERSİTEYİ KAPINIZA GETİRDİK"

"Uğur Hoca olmanız, birer Aziz Sancar Hoca olmanız mümkün veyahut da alanınızda, siyaset bilimindeyse siyaset biliminde bu işi başaracaksınız. Başbakan mı olmak istiyorsun? Başbakan ol. Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsun? Cumhurbaşkanı ol. Bakan mı olacak, belediye başkanı mı olacak? Ol ol ol, ama bir yere muhakkak gelerek bu hizmeti vermemiz lazım. Yani bulunduğumuz alanın zirvesi neyse o zirveye ben tırmanacağınıza inanıyorum, bunun kararlılığı içerisinde olmamız lazım. 'Ya işte bize şu verilmiyor, bu verilmiyor.' Yok, her şey veriliyor bu ülkede, verilmeyen bir şey yok, her şey veriliyor. İşte bak ne dedik? Yani ülkemizde 76 üniversiteden aldık 207 üniversiteye geldik. Yani biz üniversiteyi kapınıza getirdik, niye getirdik? Dedik ki, oradaki öğrencilerimiz rahatlıkla ilk, orta, lise, üniversite, hepsini ayağında bulsun, bunları yapmamız lazım. Ve en güzelini yapalım dedik, 'her ilde üniversitelerimizin en iyisini yapalım' dedik ve mümkün olduğunca da öğretmenlerimizi yetiştirelim, onların sayısını artıralım ve öğretmenlerimizi buralara tayinlerini süratle yapalım dedik. Onun için de sizlerden hiçbir il ayırt etmeksizin inşallah hangi alanda bir görev düşüyorsa ben o alanda o görevi yapmanız noktasında sizlerden doğrusu çok ciddi icraatlar bekleriz. Bu millet sizden bunu bekliyor onu da söyleyeyim, bahanesi yok bu işin. Nerede, ne zaman hangi görev düşerse bu görevi yapmanız lazım."