Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere mesaj! "Benim görevim gençlerimizin yükünü almak ve geleceğe hazırlamaktır"

"Dedik ki 'tamam, bundan böyle harcınızı biz tamamıyla ödüyoruz' ve bitirdik o işi. 45 liracık burs vardı. Ama şimdi burslara bakın, nereye geldi. Lisans öğrencilerinin aldığı bursa bakın, lisansüstü öğrencilerin aldıklarına bakın, öbür tarafta master, doktora, bu öğrencilerin aldıklarına bakın ve şu anda asgari ücrete kadar çıkardık. Yani dört dörtlük bir eşitlik parasal konuda belki yok ama bilimsel noktada artık üniversitelerimiz çok farklı bir dönemi yaşıyor. En azından şunu kimse diyemez, 'artık parasal olarak bu tür destekler verilmiyor, fakat işte çeşitli üniversitelerimizde imkanlar çok daha farklı bir konuma geldi, bunu bu iktidar sağladı veya sağlamadı.' Burada biraz bize de hak verilmesi lazım. Çünkü 207 üniversiteyi her yönüyle bir defa destekliyorsunuz."

Tıp fakültelerinin maliyetinin diğer sosyallere benzemediğini, buralara çok ciddi yatırımlar yapıldığına değinen Erdoğan, birçok tıp fakültesine tomografi, MR, ultrasonografi cihazları sağladıklarını aktardı.

"Niye sağladık, niye sağlıyoruz? Çünkü oradaki öğrencilerimiz eğer bir MR'ı görmeden veya bir tomografiyi görmeden oradan mezun oluyorsa, 'ben tıp fakültesi öğrencisiyim' diyemez, yani eli ona değecek." diyen Erdoğan, aynı şeyin teknik üniversiteler için de geçerli olduğunu anımsattı.

Teknik üniversiteler için de birçok atılmış adımın bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Yani bu noktada da yine her türlü imkanı YÖK'ün talebiyle vesaireyle devlet olarak elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Eksikler yok mudur? Tabi ki vardır, bu eksikleri de bize iletildikçe gidermenin hep gayreti içerisinde olduk, yine gayreti içerisinde de yine inşallah olacağız." diye konuştu.

Soruyu soran Dilan Haspolat isimli öğrencinin "Küçük bir istirhamım olacaktı hem Zihinsel Engelliler Haftasında, benim ağabeyim var, sizlere hediye olarak tespih gönderdi. Ve bir isteği var, sizden tespih istiyor." demesi üzerine Erdoğan, "Tespihi inşallah size yetiştirelim." karşılığını verdi.