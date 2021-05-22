Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere mesaj! "Benim görevim gençlerimizin yükünü almak ve geleceğe hazırlamaktır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika paylaşımında gençlere yönelik mesajlar verdi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programından da bir videoya yer verdiği paylaşımında "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere yönelik mesajlar verdi.
Başkan Erdoğan paylaşımında "Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır. İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı olarak benim görevim siz gençlerimizin yükünü almak ve Türk gençliğini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak geleceğe hazırlamaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2021
İşte bunu başardığımız zaman, dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. pic.twitter.com/KNJntRNBFB
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE YÖNELİK NELER SÖYLEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya gelmişti.
"ORALARDA BİZİ TEMSİL EDECEKLER"
Bir gencin, ülkede "yabancı öğrenci" sayısının artmasına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, Başkanı olarak "yabancı öğrenci" ifadesini kullanmak istemediğini, "küresel" veya "uluslararası" ifadesini kullandığına işaret etti.
Türkiye'nin bu noktada 200 bin öğrenciye çıktığını ve dünyada saygın, sayılı ülkeler arasına girdiğini anlatan Erdoğan, bu kabul artarak sürdüğünü, kararlılıklarını aynen devam ettireceklerini bildirdi.
Küresel öğrencilerin Türkiye'den ayrıldıktan sonra kendi ülkesinde veya gittikleri herhangi bir yerde Türkiye adına bir misyon şefliği yapacaklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yani Türkiye'nin oralarda bir misyon şefi olacak. Oralarda adeta bizi temsil edecekler. Ve bizim adımıza oralarda birçok propagandalar yapacaklar. Şimdi zaman zaman gittiğim değişik yerlerde bizde okuyup yetişmiş, bizden ayrılıp gitmiş olan öğrencilerin bu noktadaki bizim lehimizde yaptıkları propagandaları biliyorum. Bu da tabii bizi ciddi manada sevindiriyor. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacak, çünkü branşlar daha da yayılıyor, çok daha değişik branşlarda ülkemizde okuyup yetişip ondan sonra giden bu evlatlarımız, bu öğrencilerimiz Türkiye'nin adına oralarda çok ciddi propagandalar yapacak, bizim birer propagandistimiz olarak kendi ülkesinde de gittikleri farklı ülkelerde de bu çalışmaları yürütecekler, bundan hiç endişeniz olmasın. Onun için de siz bu öğrencileri sahiplenin, bunları adeta kendi adımıza yetiştirip kendi ülkelerine veya gidecekleri herhangi bir ülkede bu çalışmaları yapmalarına yardımcı olalım."
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir öğrencinin güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin sorusu üzerine, şunları kaydetti:
"Tabii şimdi üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha farklı, daha fazla. Yani üniversite öğrencilerimiz inşallah üniversitelere gitme noktasında avantajlı. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor, kendileriyle de bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama bütün mesele aşı konusunu hele hele yerli milli aşımızı inşallah yetiştirebilirsek o zaman zaten bizim herhangi bir endişemiz de olmayacak. Çünkü üniversite öğrencilerimize diyoruz ki, aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra da zaten yol açık."
ÜNİVERSİTELERDE NELER DEĞİŞTİ
"Üniversitelerimizde coğrafi konumdan ötürü, fiziki şartlar ve kuruluş yıllarından itibaren yaşanılan eşitsizlikler mevcut. Örneğin Malatya'da kurulan bir üniversite ile İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde kurulan üniversiteler arasında farklılıklar var. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istiyorum." sorusunu üzerine Erdoğan, göreve geldiklerinde 76 olan üniversite sayısını 207'ye yükselttiklerini hatırlattı.
Üniversite sayısının 76 olduğu dönemde, 67 vilayetin 30-35'inde üniversite bulunduğunu belirten Erdoğan, değişik yerlerden öğrencilerin bu illere geldiğini kaydetti.
Erdoğan, artık üniversitenin olmadığı bir ilin bulunmadığını dile getirerek, "İlk etapta biz neyi başardık? Üniversite olmayan il kalmadığı için. Benim garip gureba, fakir fukara evladım kendisi için zor olan, çünkü kalkacak Kars'tan, Iğdır'dan, Hakkari'den, anasının babasının zaten parası pulu belli, oradan onun İstanbul'a gelip orada öğretim görmesi kolay mı? Değil. Çok sıkıntılar vardı, tabii bu şartlar içerisinde eğitim öğretim gördüler." dedi.
"Bu konudan bakarsak, tabii ki belki dört dörtlük bir imkan yok ama ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla, biz göreve geldiğimizde harç, biliyorsunuz biz kaldırdık" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Dedik ki 'tamam, bundan böyle harcınızı biz tamamıyla ödüyoruz' ve bitirdik o işi. 45 liracık burs vardı. Ama şimdi burslara bakın, nereye geldi. Lisans öğrencilerinin aldığı bursa bakın, lisansüstü öğrencilerin aldıklarına bakın, öbür tarafta master, doktora, bu öğrencilerin aldıklarına bakın ve şu anda asgari ücrete kadar çıkardık. Yani dört dörtlük bir eşitlik parasal konuda belki yok ama bilimsel noktada artık üniversitelerimiz çok farklı bir dönemi yaşıyor. En azından şunu kimse diyemez, 'artık parasal olarak bu tür destekler verilmiyor, fakat işte çeşitli üniversitelerimizde imkanlar çok daha farklı bir konuma geldi, bunu bu iktidar sağladı veya sağlamadı.' Burada biraz bize de hak verilmesi lazım. Çünkü 207 üniversiteyi her yönüyle bir defa destekliyorsunuz."
Tıp fakültelerinin maliyetinin diğer sosyallere benzemediğini, buralara çok ciddi yatırımlar yapıldığına değinen Erdoğan, birçok tıp fakültesine tomografi, MR, ultrasonografi cihazları sağladıklarını aktardı.
"Niye sağladık, niye sağlıyoruz? Çünkü oradaki öğrencilerimiz eğer bir MR'ı görmeden veya bir tomografiyi görmeden oradan mezun oluyorsa, 'ben tıp fakültesi öğrencisiyim' diyemez, yani eli ona değecek." diyen Erdoğan, aynı şeyin teknik üniversiteler için de geçerli olduğunu anımsattı.
Teknik üniversiteler için de birçok atılmış adımın bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Yani bu noktada da yine her türlü imkanı YÖK'ün talebiyle vesaireyle devlet olarak elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Eksikler yok mudur? Tabi ki vardır, bu eksikleri de bize iletildikçe gidermenin hep gayreti içerisinde olduk, yine gayreti içerisinde de yine inşallah olacağız." diye konuştu.
Soruyu soran Dilan Haspolat isimli öğrencinin "Küçük bir istirhamım olacaktı hem Zihinsel Engelliler Haftasında, benim ağabeyim var, sizlere hediye olarak tespih gönderdi. Ve bir isteği var, sizden tespih istiyor." demesi üzerine Erdoğan, "Tespihi inşallah size yetiştirelim." karşılığını verdi.
"ÜNİVERSİTEYİ KAPINIZA GETİRDİK"
"Uğur Hoca olmanız, birer Aziz Sancar Hoca olmanız mümkün veyahut da alanınızda, siyaset bilimindeyse siyaset biliminde bu işi başaracaksınız. Başbakan mı olmak istiyorsun? Başbakan ol. Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsun? Cumhurbaşkanı ol. Bakan mı olacak, belediye başkanı mı olacak? Ol ol ol, ama bir yere muhakkak gelerek bu hizmeti vermemiz lazım. Yani bulunduğumuz alanın zirvesi neyse o zirveye ben tırmanacağınıza inanıyorum, bunun kararlılığı içerisinde olmamız lazım. 'Ya işte bize şu verilmiyor, bu verilmiyor.' Yok, her şey veriliyor bu ülkede, verilmeyen bir şey yok, her şey veriliyor. İşte bak ne dedik? Yani ülkemizde 76 üniversiteden aldık 207 üniversiteye geldik. Yani biz üniversiteyi kapınıza getirdik, niye getirdik? Dedik ki, oradaki öğrencilerimiz rahatlıkla ilk, orta, lise, üniversite, hepsini ayağında bulsun, bunları yapmamız lazım. Ve en güzelini yapalım dedik, 'her ilde üniversitelerimizin en iyisini yapalım' dedik ve mümkün olduğunca da öğretmenlerimizi yetiştirelim, onların sayısını artıralım ve öğretmenlerimizi buralara tayinlerini süratle yapalım dedik. Onun için de sizlerden hiçbir il ayırt etmeksizin inşallah hangi alanda bir görev düşüyorsa ben o alanda o görevi yapmanız noktasında sizlerden doğrusu çok ciddi icraatlar bekleriz. Bu millet sizden bunu bekliyor onu da söyleyeyim, bahanesi yok bu işin. Nerede, ne zaman hangi görev düşerse bu görevi yapmanız lazım."
"ÜNİVERSİTELER BİRBİRİYLE YARIŞIYOR"
"Böyle bir süreçte öğrenci olsaydınız nasıl davranırdınız?" sorusu üzerine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tabii şimdi bizim öğrencilik yılımızı şöyle düşündüğümde maalesef yani o dönemlerde biz bugün gördüğümüz imkanları göremedik, bulamadık. Yani düşünebiliyor musunuz? Üniversite imtihanına giriyorsunuz 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyor, böyle bir dönemi yaşadık biz. Ama şu anda neredeyse 10'da 10 öyle mi? Yani 10 öğrencinin 10'unu da üniversiteye girebiliyor, böyle bir döneme geldik. Peki, nasıl yakaladık bunu? İşte 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıkmak suretiyle yakaladık. Bunun yanında tabi bütün öğretim üyelerinin sayısını ne yaptık? Ciddi manada artırdık. Öğretim üyelerinin sayısı da artınca o zaman üniversitelerimizde bir defa öğretim üyesi olmayan üniversitemiz neredeyse kalmadı. Böyle bir dönemi yaşadık. Şimdi bu sorun tabii yok, şimdi rahatız elhamdülillah. Keşke öğretim üyelerimizin sayısı daha da artsın ve öğretim üyelerimizin kalitesini daha da arttıralım ve bunlar daha da arttığı zaman tabii ki üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin de gerek kalifikasyonu, gerek kariyer yapma imkanı daha da ne olacak? Artacak. Ama ben bunları da başaracağımıza inanıyorum. İyi bir noktadayız, iyi gidiyoruz ve dediğim gibi işte yani öğrencisine harç ödeyemeyen dönemlerden bugünlere geldik. Burs işte 45 liracık burs bununla aldanan ve aldatan dönemlerden bugünlere geldik ve bütün bunlarla beraber devlet üniversitelerinin yanına bir de ne oldu şimdi? Özel üniversiteler girdi, vakıf üniversiteleri girdi. Bütün bunlar bizim bir rekabet alanımızı açtı."
İlimde rekabetin çok önemli olduğunu, bunu başardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tabii ilimdeki bu rekabet kalite yarışını da ne yaptı? Arttırdı. Şimdi bakıyorsunuz, vakıf üniversiteleri birbirleriyle ne yapıyor? Yarışıyorlar, kalitede yarışıyorlar, bu da bize mutluluk veriyor." diye konuştu.
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