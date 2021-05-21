İzmir'de FETÖ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'de görev alan örgüt mensuplarının yakalanmamak için kaldıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları evleri tespit etti. Hücre evlerinde kalmaya devam eden ve güncel örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenilen aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı, esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamında adresinin bulunduğu 39 adrese 20 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.