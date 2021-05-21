İzmir'de FETÖ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
İzmir'de,FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi.
İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'de görev alan örgüt mensuplarının yakalanmamak için kaldıkları 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları evleri tespit etti. Hücre evlerinde kalmaya devam eden ve güncel örgüt faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenilen aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı, esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamında adresinin bulunduğu 39 adrese 20 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
100 BİN TL, 7 BİN DOLAR, 4 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro para, dijital materyal ele geçirildi.
Adreslerde ele geçirilen dolar ve euro birimindeki paralarla, şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı belirlendi.
YAKIN AKRABALARINDAN GİZLENMİŞLER
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık adres değiştirdikleri, evleri örgütsel kaydı bulunmayan kişilerin üzerine kiraladıkları ve temiz olarak adlandırdıkları evlerde yakın akrabalarından dahi gizlendikleri ortaya çıktı.
15'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakırken Manisa ve Balıkesir'den getirilen 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen 30 şüphelinden 15'i tutuklanırken 15 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyle serbest bırakıldı.
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