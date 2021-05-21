Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin yeni gelişme! Bir şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da maket uçakla yapılan terör saldırısına yönelik bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırının hemen ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ''Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullanmıştı.
Diyarbakır'da maket uçakla yapılan terör saldırısına yönelik bir şüpheli gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde şiddetli patlama meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısında can kaybı yaşanmadı.
BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU
Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '' Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur.'' ifadelerini kullandı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: HERHANGİ BİR HASAR YOK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır.'' denildi.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ: SALDIRIDA KULLANILAN MAKET UÇAKLAR DÜŞÜRÜLDÜ
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle saldırı girişiminde bulunulduğunu, maket uçağın düşürüldüğünü, herhangi bir zayiatın mevcut olmadığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketiyle bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Söz konusu saldırı maketinin düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığında herhangi bir zayiatın mevcut olmadığı belirtildi.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında PKK'nın düzenlediği saldırıyı yorumlamıştı.
BU SALDIRI BEKLENİYORDU
Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Başbuğ, son dönemdeki operasyonlarla örgütün felç edildiğini ifade etti. Bu operasyonlar sonrasında örgütün karşı atağa geçmesinin beklendiğini ifade eden Başbuğ bu saldırının devlet tarafından da beklendiğini ifade etti.
NEDEN DİYARBAKIR?
Son dönemde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların ana üssünün Diyarbakır'daki bu üs olduğunu vurgulayan Başbuğ, Diyarbakır üssünün çok sayıda büyük operasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.
Doğu bölgesinde yapılan operasyonların üssü olarak genelde Diyarbakır ve Malatya'nın kullanıldığını söyleyen Başbuğ, terör örgütünün akıllarınca böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.
NEDEN MAKET UÇAKLA SALDIRILDI?
Bölgede yapılan operasyonlara karşı böyle bir saldırının beklendiğini söyleyen Başbuğ, saldırının türüne de değindi. Canlı bomba tarzında bir saldırının artık kolay kolay mümkün olmadığını belirten Başbuğ, örgütün bu nedenle farklı bir yol izlediğini söyledi.
Şu an yürütülen başka operasyonların olduğunu söyleyen Başbuğ, bütün şehirden saldırının duyulmasının drone savar tarzında alınan tedbirlerle uçakların imha edilmiş olabileceğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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