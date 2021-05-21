Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin yeni gelişme! Bir şüpheli gözaltına alındı

NEDEN DİYARBAKIR?

Son dönemde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların ana üssünün Diyarbakır'daki bu üs olduğunu vurgulayan Başbuğ, Diyarbakır üssünün çok sayıda büyük operasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Doğu bölgesinde yapılan operasyonların üssü olarak genelde Diyarbakır ve Malatya'nın kullanıldığını söyleyen Başbuğ, terör örgütünün akıllarınca böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

NEDEN MAKET UÇAKLA SALDIRILDI?

Bölgede yapılan operasyonlara karşı böyle bir saldırının beklendiğini söyleyen Başbuğ, saldırının türüne de değindi. Canlı bomba tarzında bir saldırının artık kolay kolay mümkün olmadığını belirten Başbuğ, örgütün bu nedenle farklı bir yol izlediğini söyledi.

Şu an yürütülen başka operasyonların olduğunu söyleyen Başbuğ, bütün şehirden saldırının duyulmasının drone savar tarzında alınan tedbirlerle uçakların imha edilmiş olabileceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...