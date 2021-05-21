Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz

GAZZE İÇİN 20'DEN FAZLA ÜLKEYLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İsrail terörünün oluşturduğu bu vahşet tablosu karşısında öfkelendik, büyük üzüntü duyduk ama elbette elimiz kolumuz bağlı durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, yıllardır Filistin'in haklı davasının en önde gelen savunucusu ve destekçisi olmuştur. Bu son saldırılar karşısında da ilk andan itibaren tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Bu duruşumuzu hem devlet hem de millet olarak her düzeyde kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İş Birliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'den fazla ülke lideriyle telefonda görüşerek Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.