Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail ile Filistin arasındaki ateşkes ile ilgili açıklamalarda buludu. Altun "Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretiyle gelinen noktada sağlanan ateşkes Filistinlilerin insanlık dışı ablukadan kurtarılması, iki devlet arasında kalıcı bir çözüm bulunması için bir imkan olarak kullanılabilir. Türkiye olarak İsrail'in işlediği insanlık suçlarının, katlettiği Filistinlilerin ve işgal ettiği toprakların hesabını vermesi için her platformda girişimlere devam edeceğiz. Mescid-i Aksa'daki saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Gazze'deki ateşkesi takip edeceğiz. Filistin topraklarında kalıcı çözüm için çabalayacağız" dedi. Öte yandan İsrail dün gece saat 02 itibariyle Filistin ile ateşkes sağladığını duyurmuş, bugün cuma namazı sonrası ise Mescid-i Aksa'da Müslümanlara ses bombalarıyla saldırı gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Filistin'e yönelik son saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana kadar sürecek." ifadelerini kullandı.
En sıcak gündem maddesi olarak İsrail'in Filistin'e yönelik son saldırılarıyla başlayalım. Filistin'deki Müslümanlara baskı ve işgal uygulamalarıyla yıllardır zulmeden İsrail, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya da kabul edilemez şekilde saldırdı. Ardından Gazze başta olmak üzere Filistin şehirlerini bombaladı. Bu saldırıyla ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
ALÇAKÇA MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRDILAR
Hiçbir insani ve kutsal değeri tanımayan İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi. Müslümanlar için mübarek bir ayda, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de Filistinli kardeşlerimize alçakça saldırılar gerçekleştirdi. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu yüzlerce Filistinli şehit oldu. Yüreğimizi dağlayan, bayram sevincimize gölge düşüren bu fütursuz saldırıları bir kez daha lanetliyorum.
GAZZE İÇİN 20'DEN FAZLA ÜLKEYLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
İsrail terörünün oluşturduğu bu vahşet tablosu karşısında öfkelendik, büyük üzüntü duyduk ama elbette elimiz kolumuz bağlı durmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, yıllardır Filistin'in haklı davasının en önde gelen savunucusu ve destekçisi olmuştur. Bu son saldırılar karşısında da ilk andan itibaren tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Bu duruşumuzu hem devlet hem de millet olarak her düzeyde kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak için Birleşmiş Milletler ve İslam İş Birliği Teşkilatı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek üzere çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar Filistin'den Rusya'ya, Katar'dan Pakistan'a, Kuveyt'ten Cezayir'e 20'den fazla ülke lideriyle telefonda görüşerek Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.
Saldırıların bir an önce durdurulması, İsrail'e güçlü bir ders ve caydırıcı bir tepki verilmesi için birlikte hareket etme daveti yaptı. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeyi sürdüreceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana kadar sürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" manifestosuyla, dünyadaki zulüm düzeninin en büyük aktörü İsrail'e ve destekçilerinin yüzüne gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.
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