Türkiye'den ABD ile Gazze görüşmesi! Kritik hamle
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'deki ateşkesi görüştü. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin yanında Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, BM Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
ATEŞKES BAŞLADI
İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirilmişti.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.
Zuhri, yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.
Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de başlayacağını doğrulayan Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sultan Alaeddin Muhammed kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Sezgin Erdemir kaç yaşında? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Nizamülmülk kimdir? Tohir Saidov kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Şirin kimdir? Feruza Normatova kaç yaşında, nereli? Gerçek adı, Instagram hesabı...
- Celaleddin Harzemşah kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Celaleddin Harzemşah Türk mü?
- Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Gerçek adı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci kimdir? Ali Khan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Cebe kimdir? Jamshid Sagatov kaç yaşında, nereli? Baltasını savuracak...
- Bozkır Arslanı Celaleddin Mihricihan kimdir? Rayxon Ulasenova kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in oyuncu kadrosu
- Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Rano Shodiyeva kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...