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Türkiye'den ABD ile Gazze görüşmesi! Kritik hamle

haberi...Dışişleri Bakanı 'li mevkidaşı Blinken ile 'deki ateşkesi görüştü. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin yanında Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Türkiye'den ABD ile Gazze görüşmesi! Kritik hamle

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanısıra, BM Genel Kurulu toplantısı, 'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

ATEŞKES BAŞLADI

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirilmişti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle bu gece 02.00'de başlayacağını doğruladı.

Zuhri, yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail'in ateşkes kararını bildirdiğini ifade etti.

Ateşkesin bu gece yerel saatle 02.00'de başlayacağını doğrulayan Zuhri, "Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail'e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir." dedi.

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