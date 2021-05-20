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Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

'un ilçesinde plaja üzerinde bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. Olayla ilgili yapılan ilk açıklamada helikopterin Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait olduğu ve arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Son dakika gelişmesini ayrıntıları haberimizde...

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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SON DAKİKA HABERİ | Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter acil iniş yaptı.

Arızalanan helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.

Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’a acil iniş yaptı AZERBAYCAN BAYRAKLI HELİKOPTER GİRESUN'A ACİL İNİŞ YAPTI

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