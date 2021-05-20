Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. Olayla ilgili yapılan ilk açıklamada helikopterin Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait olduğu ve arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Son dakika gelişmesini ayrıntıları haberimizde...
GÜNDEM İHA
SON DAKİKA HABERİ | Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter acil iniş yaptı.
Arızalanan helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.
Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.
Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.