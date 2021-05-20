Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

SON DAKİKA HABERİ | Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter acil iniş yaptı.

Arızalanan helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan'dan Merzifon'a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.

Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.