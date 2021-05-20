Son dakika: Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: İsrail bir sömürge gücüdür!

Maliki, uluslararası toplumun sorumluluğunu üstlenerek İsrail'in "kutsal mekanları, topraklarını Filistin'in bugünü ve yarınını işgaline bir son vermesi" çağrısında bulunarak, "Uluslararası kanunlar, uluslararası düzenin köşe taşıdır, kandırmacayı ve yanlış tefsiri kabul etmez. İsrail'e kanunların üzerinde bir ülke olarak muamele etmek ancak bu durumu teşvik eder. Bizler sizlerden uluslararası hukuk çerçevesindeki İsrail'in işgal altındaki bölgelerde ve Doğu Kudüs'te oldubittilerle uygulamaya sokmaya çalıştığı prosedürlere karşı vaatlerinizi tutmanız çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.