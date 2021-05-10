10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika: MSB: Meriç Nehri'nde 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre , 'dan yasa dışı yollarla 'ye itilmeye çalışılan ve botları alabora olduğu belirlenen 18 düzensiz göçmenin 'nde kurtarıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: MSB: Meriç Nehri'nde 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize itilmeye çalışılan ve bir botlarının alabora olduğu anlaşılan 18 düzensiz göçmen Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini belirtti. Meriç Nehri'nde kurtarılan göçmenler; 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi" denildi.



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