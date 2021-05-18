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Son dakika: Akdeniz'de tarihi uyuşturucu operasyonu! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy detaylarını anlattı

açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı , "Şüphe arzeden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur." dedi. Öte yandan uyuşturucu Müdürlüğü'ne getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonun görüntülerini de yayınladı.

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Akdeniz'de tarihi uyuşturucu operasyonu! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy detaylarını anlattı

İçişleri Bakan Yardımcısı , açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Merkezinde açıklama yaptı.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.

Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında 'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.


"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"

'ten bir İHA ve 12 personel, 'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 'ye yaklaşık 70 km, 'e yaklaşık 131 km, 'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arzeden hareketleri anlık olarak izlenmiştir.

Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat ortaklığı ile gerçekleşen operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, uyuşturucu dolu tekneye askerlerimizin silahla yaklaştığı ve teslim olma çağrısı yaptığı görülüyor. Uyuşturucuların ele geçirilmesi sonrası şüphelilerin kelepçelenmesi de görüntülerde yer alıyor.

1,5 TON UYUŞTURUCU MERSİN'DE SERGİLENDİ
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanı'nda basına gösterildi.

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