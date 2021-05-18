Son dakika: Akdeniz'de tarihi uyuşturucu operasyonu! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy detaylarını anlattı
Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Şüphe arzeden hareketleri anlık olarak izlenmiştir. Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur." dedi. Öte yandan uyuşturucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İçişleri Bakanlığı operasyonun görüntülerini de yayınladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı.
İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Günümüzde artık uyuşturucudan etkilenmeyen hiçbir coğrafya parçası bulunmuyor. Uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındayız. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılar yakaladığımız miktarlara da yansıyor.
Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.
"FARK EDİNCE DENİZE ATMAYA BAŞLADILAR"
Emniyet'ten bir İHA ve 12 personel, Sahil Güvenlik'ten bir korvet ve 2 bot ile toplam 135 personel görevlendirilmiştir. KKTC'ye yaklaşık 70 km, Mersin'e yaklaşık 131 km, Samandağ'a yaklaşık 60 km mesafede uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesi tespit edilmiş, şüphe arzeden hareketleri anlık olarak izlenmiştir.
Sabah 9 sıralarında tekne ile temas sağlanmış, müdahaleye gündüz başlanması zorunluluğundan dolayı teknede bulunan suç unsurlarını denize atmaya başlamışlardır. Kısa sürede tekneye çıkılmış, 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, tekneye attıkları çuvallar 2 saatte toplanmıştır. Çuvallardaki 1.5 ton esrar maddesine el konmuştur.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat ortaklığı ile gerçekleşen operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, uyuşturucu dolu tekneye askerlerimizin silahla yaklaştığı ve teslim olma çağrısı yaptığı görülüyor. Uyuşturucuların ele geçirilmesi sonrası şüphelilerin kelepçelenmesi de görüntülerde yer alıyor.
1,5 TON UYUŞTURUCU MERSİN'DE SERGİLENDİ
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında, uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu Mersin Limanı'nda basına gösterildi.
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