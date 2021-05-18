Son dakika: Akdeniz'de tarihi uyuşturucu operasyonu! İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy detaylarını anlattı

Uluslararası sularda dün gerçekleştirdiğimiz operasyon aslında bizim ilk yaptığımız operasyon değil. 2017'de Girit açıklarında yine kahraman güvenlik güçlerimiz bir ton 71 kilo eroin, 2019'da da Libya açıklarında 4 ton 200 kg esrar ele geçirmişlerdi. Dün de Onur operasyonu kapsamında Akdeniz'in uluslararası sularında başarılı bir operasyona imza attık.