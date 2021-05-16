Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika olarak duyurdu! Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarda uyuşturucu operasyonu!
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş yaptığı açıklamada "Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ‘Captagon’ cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Bakan Muş ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerini de açıkladı.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş; Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü eşyanın arandığını belirterek, "Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir" dedi.
MUŞ: "EN YÜKSEK MİKTARLI 'CAPTAGON' CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Dr. Mehmet Muş'un sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir."
DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!
"Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir."
"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) "Captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir."
"Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."
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