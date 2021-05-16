16 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika olarak duyurdu! Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika olarak duyurdu! Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanı Dr. yaptığı açıklamada "Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı ‘Captagon’ cinsi madde yakalaması gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Bakan Muş ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerini de açıkladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
ABONE OL
Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika olarak duyurdu! Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanı Dr. ; 'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü eşyanın arandığını belirterek, "Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir" dedi.

MUŞ: "EN YÜKSEK MİKTARLI 'CAPTAGON' CİNSİ UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Dr. Mehmet Muş'un sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi madde yakalaması gerçekleştirilmiştir."

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI!

"Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde personelince arama gerçekleştirilmiştir."

"Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) "Captagon" cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir."

"Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Çeteye baskın! Lüks araçlar... ÇETEYE BASKIN! LÜKS ARAÇLAR...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA