Ticaret Bakanı Mehmet Muş son dakika olarak duyurdu! Bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş; Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanı'na gelen 17 konteyner yükü eşyanın arandığını belirterek, "Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir" dedi.