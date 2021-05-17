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Kademeli normalleşmenin ilk günü! İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.25 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

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Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Kademeli normalleşmenin ilk günü! İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?

genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" süreci bu sabah itibarıyla sona erdi.

"Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yavaşladı. Mesai saati sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

ile 'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda istikametinde ve arasında, trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 Karayolunda ise her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk artarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün istikametinde trafik akıcı şekilde seyrediyor.

'nda -Haliç, TEM Otoyolu - arasında trafik akışı yavaşlarken -Avcılar arasında da yoğunluk görülüyor.

Toplu taşıma araçları ve duraklarda da bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasında, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.25 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

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