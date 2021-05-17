AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme süreci ile AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından 2 haftalık normalleşme süreci başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de AVM'ler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, AVM'ler hafta içi belirli saatlerde açık olacak. Hafta sonları ise kapalı olacak.

Buna göre, alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.