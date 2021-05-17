AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri...
AVM'ler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. Vaka sayısının düşmesinin ardından gözler normalleşme sürecine çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü normalleşme süreci ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler AVM'lerin çalışma saatlerine çevrildi. Peki, AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
AVM'ler kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme süreci ile AVM'lerin çalışma saatleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından 2 haftalık normalleşme süreci başladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de AVM'ler oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, AVM'ler açık mı? Hafta içi AVM'ler saat kaçta açılacak, kapanacak? Kontrollü normalleşme ile AVM çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...
AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, AVM'ler hafta içi belirli saatlerde açık olacak. Hafta sonları ise kapalı olacak.
Buna göre, alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
"TAM KAPANMADA" SAĞLANAN OLUMLU TABLO TEDBİRLERLE SÜRECEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Mutlu, "kademeli normalleşme" döneminde dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Rehavete kapılıp, salgın kurallarına uymazsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz." uyarısında bulundu.
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve hastanenin Kovid-19 Laboratuvar sorumlusu Mutlu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede geçilen kademeli normalleşme döneminde de kurallara uymak gerektiğini söyledi.
Hastanenin Kovid-19 laboratuvarında günlük pozitif vaka sayılarının 80'lerden 10'a kadar düştüğünü vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti:
"Bu aşamadan sonra kısıtlamanın etkilerini birkaç gün daha göreceğiz, vakalar biraz daha düşecek. Ancak rehavete kapılıp, salgın kurallarına uymazsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mutasyonlar tahmin edilenden çok daha hızlı bulaşıyor. Pozitif çıkan her 100 vakanın 90'ı İngiltere varyantı çıkıyor. Gerekli olmadıkça AVM'lere gitmeyin. Akraba, komşu, arkadaş ziyareti gerçekten çok tehlikeli. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın."
"HALA MASKELERİNİ BURNUNUN ALTINA TAKANLAR VAR"
Bazı vatandaşların hala maskelerini burnunun altına taktığına değinen Mutlu, burun altındaki maskenin hiçbir işe yaramadığını, maskeyi doğru kullanmak gerektiğini bildirdi.
Kademeli normalleşme döneminde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin gel al ya da paket servis hizmeti vermesi yönündeki kararın önemli olduğunu vurgulayan Mutlu, "Çok doğru bir karar. Çünkü insanlar restoran ve kafelerde yeme içme sırasında maskesiz oturuyor, yarım saatten fazla kapalı mekanlarda kalabiliyor." dedi.
"OFİSLERDE PENCERELERİ AÇIK TUTUN"
Gerekli olmadığı müddetçe alışveriş merkezlerinden uzak durulmasını öneren Mutlu, salgının, kurallara dikkat edilmediğinde çok hızlı bulaştığını dile getirdi.
Ofis ortamlarında dışarıya açılan kapı ve pencerelerin açık tutulmasını, salgın kurallarına uyulmasını öneren Mutlu, "Salgının sonunu getirecek tek kritik şey aşı, başka bir yol yok. Kısıtlamalar sınırlı düzeyde faydalı oluyor. Onun için aşı sırası gelenler mutlaka aşılarını yaptırsın, tek çıkış yolu bu." dedi.
"SAĞLIKLI BESLENİP, DÜZENLİ UYUYUN"
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta ise 17 gün süren tam kapanmadan sonra rehavete kapılmadan, tedbirlere uymak gerektiğini söyledi.
Kovid-19'u atlatan bazı hastaların test sonuçların negatife dönmesine rağmen salgın belirtilerinin aylarca sürebildiğini anlatan Usta, "Kişi hastalığı atlatsa da öksürük, göğüs ve eklem ağrıları, halsizlik gibi birçok belirti devam edebiliyor. Bu süreçte de Kovid-19 tedbirlerine uymamız, sağlıklı beslenmemiz, düzenli uyumamız, sıramız gelmişse aşımızı yaptırmamız gerekiyor." diye konuştu.
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