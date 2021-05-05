05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika: MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Son dakika: MSB paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Harekata katılan METİ Timleri sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmatı imha ediyor.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

23 Nisan 2021'de Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyonlar kapsamında bölgede aralıksız arama-tarama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor.

MSB'nin paylaşımında harekattan yeni görüntülere de yer verildi.

İşte o görüntüler:

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