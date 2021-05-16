Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' açıklaması: Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır

Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı terör karşısında uluslar arası platformda öncü rol oynarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çözümün reçetesini ortaya koydu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi toplantısında konuşan Çavuşoğlu, uluslararası çabaların sonuç vermesi için ilk önce İİT üyesi ülkelerin seslerini yükseltmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in halen sistematik bir biçimde etnik, dini ve kültürel bir temizlik gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi'nde bir "durum tespit" komisyonu kurulabileceği, uluslararası koruma gücünün, istekli ülkelerin askeri ve maddi katkısıyla birlikte oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, Türkiye'nin girişimleri üzerine, Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile de bugün videokonferans formatında düzenlenen Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edildi.

İSRAİL SİSTEMATİK ETNİK TEMİZLİK YAPIYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu toplantıda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için başsağlığı diledi. Mevcut gerilimin ve can kayıplarının tek sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in kendisine yönelik tüm uyarılara kulağını tıkadığını ve durumun bu hale gelmesine sebebiyet verdiğini, İsrail'in halen sistematik bir biçimde etnik, dini ve kültürel bir temizlik gerçekleştirmekte olduğuna dikkati çekti. Nakba'nın 73. yılında Filistinlilerin hala acı çekmeye devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, İsrail'in bu saldırganlığına son vermemesi halinde, iki devletli çözümün imkansız hale geleceğini, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin konusunda görev ve sorumlulukları yerine getirmediğini, BMGK'nın konuyu ele alış şeklinden çok da ümitli olmadığını kaydetti.

"DURUM TESPİT KOMİSYONU" ÖNERİSİ

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda konunun ele alınması için Türkiye'nin öncülük edeceğini ve BM Genel Kurulu'nda Filistin'e desteğin süreceğini kaydetti. Bu konuda hafta içi düzenlenecek oturuma katılınacağını söyleyen Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi (İHK) ve UNESCO gibi platformlarda da konunun takip edileceğini söyledi. İnsan Hakları Konseyi'nde bir "durum tespit" komisyonu kurulabileceği önerisini getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreç zarfında çok sayıda dünya lideriyle görüştüğünü hatırlattı.

SORUMLULUKLARI HATIRLATTI

Bakan Çavuşoğlu, uluslararası toplumun Filistinli sivillerin korunması konusunda bir sorumluluğunun olduğunun altını çizdi. BM Genel Kurulu'nun 2018 yılının haziran ayında kabul ettiği karar çerçevesinde Filistinli siviller için bir uluslararası koruma mekanizmasının hemen hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, uluslararası koruma gücünün, istekli ülkelerin askeri ve maddi katkısıyla birlikte oluşturulması gerektiğini, İsrail'in savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini, uluslararası ceza mahkemesi'nin bu konuda önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

SESİNİZİ YÜKSELTİN

Az da olsa, İsrail'i destekleyen, ahlaki pusulası şaşmış çevrelerin bulunduğunu, bunların tarih tarafından yargılanacağını kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası çabaların sonuç vermesi için ilk önce İİT üyesi ülkelerin seslerini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin adalet ve insanlığı destekleyeceğini ve bu çerçevede Türkiye'nin her türlü tedbiri almaya hazır olduğunu vurguladı.