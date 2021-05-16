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Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile İsrail'in saldırıları hakkında görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede İsrail'in 'e düzenlediği saldırılar ele alındı.

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Giriş Tarihi: 16.05.2021 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile İsrail'in saldırıları hakkında görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar ele alındı.

KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Detaylar gelecek...

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