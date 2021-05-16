İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

Katil İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu 150'den fazla sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor.