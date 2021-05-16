HaberlerGaleriİsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...
İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...
İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği hain saldırıyla başlayan olaylar giderek büyüyor. Şehit sayısı 200'e yaklaşırken, İsrail'in zehirli gazla saldırdığı ortaya çıktı. İşte yüzlerce kişinin yaralandığı İsrail vahşetinin kronolojisi...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 10:51Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 11:03