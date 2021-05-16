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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate düzenlediği hain saldırıyla başlayan olaylar giderek büyüyor. Şehit sayısı 200'e yaklaşırken, İsrail'in zehirli gazla saldırdığı ortaya çıktı. İşte yüzlerce kişinin yaralandığı İsrail vahşetinin kronolojisi...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 11:03
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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

Katil İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan roket saldırılarıyla devam ediyor. İçerisinde çocukların da olduğu 150'den fazla sivili şehit eden İsrail'e yönelik tepkilerin boyutu büyürken yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor.

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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE BÖLGEDE YAŞANANLAR
Binlerce Yahudi yerleşimci, saat 07.00'da İsrail güvenlik güçlerinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek için toplandı.

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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

Filistinli Müslümanlar Kıble Mescidi'nin kapılarında, İsrail güçlerini engellemek üzere barikatlar kurdu. Filistinliler Mescid-i Aksa içerisinde Yahudi yerleşimcilerin baskın girişime karşı kullanmak üzere taş istifledi. Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

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İsrail Filistin'de soykırım yapıyor! Gazze'de şehit sayısı arttı! İşte Mescid-i Aksa saldırılarının kronolojisi...

İsrail, Gazze'den gönderilen roketler ve yangın balonları sebebiyle Erez Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Yahudi yerleşimcileri taşıyan çok sayıda otobüsün Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı bölgesine doğru gittiği bildirildi.