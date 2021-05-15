Sergen Yalçın'dan şampiyonluk gözyaşları

Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi; Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Beşiktaş tarihine geçen Yalçın, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sergen Yalçın, duygularını anlatması istenirken; "Hayırlı olsun" demekle yetindi.