Sergen Yalçın'dan şampiyonluk gözyaşları
Beşiktaş'ta futbolcu ve teknik direktörlük görevinde şampiyon olarak tarihe geçen Sergen Yalçın, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı. Duygularını ifade etmekte zorlanan Sergen Yalçın, "Hayırlı olsun" demekle yetindi.
Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın, Göztepe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Beşiktaş, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi; Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Siyah Beyazlılar'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan ilk isim oldu. Beşiktaş tarihine geçen Yalçın, maç sonrası gözyaşlarını tutamadı. Sergen Yalçın, duygularını anlatması istenirken; "Hayırlı olsun" demekle yetindi.
TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş'taki futbolculuk kariyerinde 1991-92, 1994-95 ve 2002-03 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Göztepe galibeyitinin ardından teknik adamlık kariyerinde de bu başarıyı elde etti.
Süper Lig'de 2020-21 se
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