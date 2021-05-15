Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyon belli oldu! Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe...

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Domagoj Vida ile 10. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe, Alpaslan Öztürk ile 24. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konuk Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 70. dakikada kaydettiği penaltı golüyle yeniden öne geçti: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 ayrılarak puanını 84'e çıkararak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Göztepe, sezonu 51 puanla tamamladı.

VİDA'NIN 5. GOLÜ

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında birer golü bulunan Vida, bu sezon 5. golünü kaydetti. Hırvat stoper Süper Lig'de geçen sezonki 5 gollük performansını yakaladı.

RACHİD GHEZZAL 8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bu sezon gol yollarında takımına büyük katkı veren Ghezzal, ligdeki 8. golüne Göztepe karşısında ulaştı. Bu sezon 3. penaltı golünü atan Ghezzal'dan önce siyah-beyazlı ekip, bu sezon 9. kez penaltıdan gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ve Kevin Nkoudou birer kez penaltı atışından faydalanamamıştı.

ALPASLAN ÖZTÜRK 3. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Ligde bu sezon Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarında penaltıdan birer golü bulunan Alpaslan Öztürk, Beşiktaş karşısında bu sezon 3. golüne ulaştı.

Göztepe Kulübü Twitter hesabında diğer maçların aksine sadece 1 paylaşım yaptı. Twitter hesabında maç başladıktan sonra Göztepeli oyuncuların boş tribünü selamladığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Ghezzal'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından ilk müdahaleyi Beşiktaşlı sağlık ekibi başka bir noktada olduğu için Göztepeli sağlık ekibi yaptı.