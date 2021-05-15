Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyon belli oldu! Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe...
2020-21 Süper Lig sezonunun şampiyonu belli oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe son haftaya kıran kırana mücadeleyle girdi. Şampiyonluk yarışının son haftaya taşındığı 3 mücadelede toplam 10 gol atıldı. Galatasaray evinde Yeni Malatya'yı 3-1, Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerken Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında 90+9'da bulduğu golla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçlara göre 2020-21 Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Maçların özeti ve en güncel süper lig puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz. Öte yandan Denizlispor, Ankaragücü ve BB Erzurum'un ardından ligden düşen son takım ise Gençlerbirliği oldu.
İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, Domagoj Vida ile 10. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe, Alpaslan Öztürk ile 24. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Konuk Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 70. dakikada kaydettiği penaltı golüyle yeniden öne geçti: 1-2
Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 ayrılarak puanını 84'e çıkararak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Göztepe, sezonu 51 puanla tamamladı.
VİDA'NIN 5. GOLÜ
Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında birer golü bulunan Vida, bu sezon 5. golünü kaydetti. Hırvat stoper Süper Lig'de geçen sezonki 5 gollük performansını yakaladı.
RACHİD GHEZZAL 8. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Bu sezon gol yollarında takımına büyük katkı veren Ghezzal, ligdeki 8. golüne Göztepe karşısında ulaştı. Bu sezon 3. penaltı golünü atan Ghezzal'dan önce siyah-beyazlı ekip, bu sezon 9. kez penaltıdan gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ve Kevin Nkoudou birer kez penaltı atışından faydalanamamıştı.
ALPASLAN ÖZTÜRK 3. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Ligde bu sezon Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarında penaltıdan birer golü bulunan Alpaslan Öztürk, Beşiktaş karşısında bu sezon 3. golüne ulaştı.
Göztepe Kulübü Twitter hesabında diğer maçların aksine sadece 1 paylaşım yaptı. Twitter hesabında maç başladıktan sonra Göztepeli oyuncuların boş tribünü selamladığı bir fotoğraf paylaşıldı.
Karşılaşmanın 87. dakikasında Ghezzal'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından ilk müdahaleyi Beşiktaşlı sağlık ekibi başka bir noktada olduğu için Göztepeli sağlık ekibi yaptı.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
10. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu kale önüne çevirdi, Vida kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
14. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in ortaladığı topa kale önünde yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye yönlendirdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
24. dakikada Berkan Emir ile serbest vuruş kullanan Göztepe'de ceza sahasına yapılan ortada Atınç Nukan topa kafayla kale önüne çevirdi. Arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direkten kale önüne yönlenirken, topa dokunan Alpaslan Öztürk skoru dengeledi. 1-1
30. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kullanan Göztepe'de Berkan Emir direkt kaleye vurdu, yerden sol direk dibine giden topa kaleci Ersin müdahale ederek kornere gönderdi.
36. dakikada Berkan Emir'le sol taraftan köşe vuruşu kullanan Göztepe'de ceza sahasına yönlenen topta Alpaslan Öztürk kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak üst direğin üzerinden auta çıktı.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada Ghezzal kafa vuruşuyla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.
45. dakikada orta alandan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Larin, topa vurdu ancak Atınç Nukan kaleye giden topu kayarak engelledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Beşiktaş'ta, Ghezzal ceza sahasına ortaladı. topa yükselen Larin kafa vuruşu yapsa da meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.
67. dakikada Göztepe ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Larin, Alpaslan Öztürk'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada kazanıla penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu. 1-2
78. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir kale önüne ortaladı, Ndiaye topu kafa vuruşuyla kaleye yönlendirse de kaleci Ersin Destanoğlu topu kontrol etti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk x, Berkan Emir xx (Burekovic dk. 83 ?), Obinna xx, Soner Aydoğdu x (Ideye dk. 73 x), Esiti xx (Beykan Şimşek dk. 83 ?), Halil Akbunar xx, Ndiaye x, Jahovic x
Yedekler: Bartu Dinç, Arda Özçimen, Kubilay Sönmez, Lamina Gassam, Yalçın Kayan, Zulj, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xxx, Welinton xxx, Vida xxx, Nsakala xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Josef xxx, Atiba xxx, Gökhan Töre xxx (Dorukhan Toköz dk. 90+2 ?), Ghezzal xxx, Nkodou xxx (Necip Uysal dk. 72 xx), Larin xxx
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Monter, Bilal Ceylan, Mensah, Serdar Saatçı
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Vida (dk. 10), Ghezzal (dk. 69 pen.) (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (dk. 24) (Göztepe)
Sarı kartlar: Halil Akbunar (Göztepe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün şampiyonluk için sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.
GALATASARAY'A 3 PUAN YETMEDİ
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan sarı kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazanmasına rağmen averajla şampiyon olamadı. 2020-21 sezonunu şampiyonu Beşiktaş oldu.
Ligde son maçlar öncesi zirveye ortak olan Galatasaray evinde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 öne geçti.
Galatasaray, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında 2-1 kazanmasıyla 2020-2021 sezonunun averaj farkı ile ikinci sırada tamamladı.
Mücadelenin 39. Dakikasında Adem Büyük'ün attığı gol ile Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarının 53. Dakikasında Halil Dervişoğlu ile beraberliği yakalayan Galatasaray 60. Dakikada Babel ile öne geçti. Karşılaşmanın uzatma anlarında Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray durumu 3-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1 galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Galatasaray 40 maç sonunda 84 puan toplayarak şampiyon Beşiktaş'ın averaj farkıyla arkasında ikinci sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 45 puanla 15. Sırada sezonu tamamladı.
GALATASARAY - YENİ MALATYA MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in şutunda top ağlara gitti. 1-1
58. dakikada sağ taraftan Gedson'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Babel'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada sağ tarafta topu alan Şener'in yerden ceza sahası içine verdiği pasta arka direkte topu alan Babel'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-1
62. dakikada ceza sahası dışında topu alan Gedson'un içeriye girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç kornere çeldi.
84. dakikada sol tarafta topla buluşan Tetteh'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada sağ taraftan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Kerem'in ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç kornere çıkardı.
90+1. dakikada Gedson'un pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Ertaç oyun alanı içine çeldi.
90+3. dakikada savunmadan atılan topla Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu ceza sahası içinde alan Oğulcan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Tarık Ongun xx
Galatasaray: Muslera xx, DeAndre Yedlin xx (Şener Özbayraklı dk. 46 xx), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi xx (Ömer Bayram dk. 74 xx), Taylan Antalyalı x (Oğulcan Çağlayan dk. 76 xxx), Gedson Fernandes xx, Emre Akbaba xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xxx), Ryan Babel xxx, Arda Turan xx (Mustafa Muhammed dk. 46 xx), Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: Okan Kocuk, Etebo, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Semih xx, Wallace xx, Hadebe xx, Hafez xx, Chebake xx, Zeki xx, Mallan xx (Acquah dk. 67 xx), Fofana xx (Mustafa Eskihellaç dk. 74 xx), Tetteh xx (Ahmed Ildiz dk. 90+2 ?), Adem xx (Kubilay dk. 67 xx)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Nzdizeye, Bülent
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor), Halil Dervişoğlu (dk. 53), Babel (dk. 60), Oğulcan (dk. 90+3) (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maça Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde olmasına rağmen şampiyonluk ihtimali bulunarak çıktı. Kanarya, deplasmanda Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyon olmasına yetmedi.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Attamah'ın ara pasında kaleciyle baş başa kalan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.
56. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde hakem, ceza sahası içerisinde İlhan Parlak'ın Serdar Aziz'i engellediği gerekçesi ile penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa'nın vuruşunu kaleci Doğan çıkardı.
67. dakikada Kvrzic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İlhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.
85. dakikada Muhar'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique ayağının ucuyla topa dokunabildi. Kaleye giden topu Fenerbahçe defansı son anda kornere attı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde Ozan Tufan'ın yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90+9. dakikada Valencia'nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx
Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzic xx, Karlo Muhar xx (Sabovic dk. 90+4 ?), Attamah xx (Uğur Demirok dk. 90+4 ?), Avramovski xx (Melih Okutan dk. 84 ?), Ramazan Civelek xx (Yasir Subaşı dk. 69 x), Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Luckassen, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx (Mauricio dk. 74 x), Serdar xx, Szalai xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx (Gustavo dk. 74 x), Ferdi xx (Cisse dk. 46 xx), Osayı Samuel xx, Pelkas xx (Mert Hakan dk. 74 x), Valencia xx
Yedekler: Harun Tekin, Samatta, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor), Valencia (dk. 90 pen.), Serdar Aziz (dk. 90+9) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: İlhan Parlak (dk. 90) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar, Henrique, Aziz (Kayserispor)
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