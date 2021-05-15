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Son dakika | MSB bilançoyu açıkladı! Operasyonlar kapsamında 111 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " kuzeyindeki bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 111 oldu." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika | MSB bilançoyu açıkladı! Operasyonlar kapsamında 111 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK'lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.

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