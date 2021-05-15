WhatsApp'tan açıklama geldi: Hesaplar silinmeyecek! Peki süreç nasıl işleyecek?

Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol'un açıklamaları:

"2016 yılında Facebook ile WhatsApp arasında yapılan protokol ile şu anki malum durum belirlenmişti.

Aslında şu anda yaşadığımız şey malumun ilanı oldu. 2016 yılından beri verile paylaşılıyor öncelikle bunu anlamamız gerekiyor.