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WhatsApp'tan açıklama geldi: Hesaplar silinmeyecek! Peki süreç nasıl işleyecek?

tarafından satın alınan anlık mesajlaşma uygulaması 'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için verilen süre doldu. WhatsApp'ın açıklamasında "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. Peki şimdi ne olacak? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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WhatsApp'tan açıklama geldi: Hesaplar silinmeyecek! Peki süreç nasıl işleyecek?

Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol'un açıklamaları:

"2016 yılında Facebook ile WhatsApp arasında yapılan protokol ile şu anki malum durum belirlenmişti.

Aslında şu anda yaşadığımız şey malumun ilanı oldu. 2016 yılından beri verile paylaşılıyor öncelikle bunu anlamamız gerekiyor.

Şirketlerin dönem dönem mesajların görülmediğine dair güven telkin edici bazı açıklamaları oldu. Bu sözleşmeyi onaylamayanların zamanla listelere erişmeleri zor olacak.

Bir süre sonra sadece mesaj atabileceksiniz. Resim gönderemeyeceksiniz belli bir süre sonra da sadece mesajları okuyabileceksiniz. Bunun sonunda da uygulama kapatılacak.

Süreç böyle olacaktır. Yanılmıyorsam ocak ayında bununla ilgili çalışmalar başladı. Bu dayatmayı başka ülkelerde yapmıyor.

Çünkü suç bu ülkemizde de suç. Rekabet Kurumu'nun alacağı kararlar belli etkili olabilir.

Bizim orada paylaştığımız her şey bize ürün satabilmek için işleniyor. Açık kaynak kodlu uygulamalara daha çok güvenebiliriz."

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