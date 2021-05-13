Mehmetçik Ramazan Bayramını Hudut Karakollarında karşıladı

Hudut karakolunda nöbet tutan gözlemci asker başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin ramazan bayramını kutladı.

Nizamiyede nöbet tutan asker telefonda babasıyla görüşerek, "Baba, anne bayramınız mübarek olsun. Sizlerden belki uzağım ama burada çok özel bir bayram geçiriyoruz.