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Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

İçişleri Bakanı , Genel Başkanı 'nun suç örgütü lideri üzerinden hükümete yönelik eleştirisine, "Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden hükümete yönelik eleştirisine tepki gösterdi.

"ACİZLİK, ÇÜRÜMÜŞLÜK... "

Soylu, "Bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı, kırmızı bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük... Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk siyasetine musallatlığına çaresiz kalmaktır" dedi.

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