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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in annesi yürekleri dağladı: Üniformanın üzerinde hâlâ kokun var

Şehit aileleri bayram için şehitliklere koştu. şehidi özel harekât polisi ’in annesi , şehitliğe kızının üniformasını da götürdü. Acılı anne, "Çok sevdiğin üniformanı da getirdim. Koklayınca sanki seni içime çekiyorum." diyerek yürekleri dağladı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in annesi yürekleri dağladı: Üniformanın üzerinde hâlâ kokun var

Şehit yakınları, koronavirüs salgını nedeniyle genelinde gerçekleştirilen tam kapanma dönemine denk gelen 'nda, tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeyle şehit yakınları arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulunca şehitlikler doldu taştı. omuz omuza şehit düşen kader arkadaşları Özel Harekat Komiser Yardımcıları , ve 'in aileleri kızlarının mezarlarına gidip, dua etti.



Birlikte okuyup, birlikte polis olan kader arkadaşları Cennet Yiğit, Doğanay ve Gülşah Güler gecesi şehadete de birlikte yürüdüler. Özel harekâtın gözü kara 3 komiser yardımcısı, 15 Temmuz'da izinli oldukları halde görev yerlerine giderek kahramanca çatıştı. FETÖ'cü hainlerin hava saldırısında yine birlikte şehit düşen üç kahraman şehidin aileleri, evlatlarından ayrı 5. bayramlarını da şehitlikte geçirdi.



Şehit Yiğit'in annesi , 'nin ilçesindeki şehitliğe kızının çok sevdiği üniformasını da götürdü. Anne Yiğit "Cennet'im bak sana çok sevdiğin üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Cennet kokulu Cennet'im. Sen bu dünyadan şehit olarak bir melek gibi uçup gittin. Ama giderken bize de büyük bir onur ve şeref bıraktın. Bak sana o çok sevdiğin polis üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Üniformanı koklayınca sanki seni içime çekiyorum. İnsanlar senin için yaptığımız Cennet evine gelip kahramanlığını görüp seni örnek alıyorlar. Ne mutlu bizim kızımız olduğun için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" dedi.



BİR KÜBRA GİDER BİN KÜBRA GELİR
Kübra Doğanay (23), canı kadar sevdiği iki arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Kayseri'nin ilçesindeki şehitliğe giden anne Hikmet ve baba , dua etti. Anne Doğanay, "15 Temmuz öncesinde Kübra ile son bayramımızı yapmışız. O gün bana 'Anne erkek çocuğum yok diye üzülüyor musun' diye sormuştu. 'Seni ben 10 erkek çocuğa değişir miyim hiç' demiştim. Sanki içine doğmuş gibi 'Anne şehit olursam söz ver üzülme. Şehit olanlar anne kuzusu değil mi? Arkamdan ağlama sadece gurur duy' dedi. Kübra'ma verdiğim sözü tutuyorum. O FETÖ'cü hainleri sevindirmemek için artık ağlamıyorum. Gururumuz acımızı bastırıyor. Her bayram Kübra'sız geçse de, şehitlerimiz sayesinde ülkemiz hainlerin eline geçmedi. Bir Kübra gider bin Kübra gelir" dedi.



KIZIMIN ŞEHİTLİĞİ EN BÜYÜK ONURUMUZ
Hataylı Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki şehitlikte bulunan kızının kabri başında dua etti. Emine Güler "Acılarımız taze ama çok şükür başımız dik, alnımız ak. Gülşah'ımın hayalleri ve umutları vardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Gülşah'ın telefon hattını kapatmadım. Bazen onun telefonundan kendimi arayıp kızımın adını telefonda görüyorum. Gülşah'ımın kıyafetlerini hiç yıkamadım. Çünkü onlarda kızımın kokusu var. Kızımı özledikçe kıyafetlerini koklarım. Gülşah'ın neyi varsa hepsini titizlikle muhafaza ediyoruz. Ölene kadar kızımın hatıralarıyla yaşayacağım" diye konuştu.

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