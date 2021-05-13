15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in annesi yürekleri dağladı: Üniformanın üzerinde hâlâ kokun var
Şehit aileleri bayram için şehitliklere koştu. 15 Temmuz şehidi özel harekât polisi Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit, şehitliğe kızının üniformasını da götürdü. Acılı anne, "Çok sevdiğin üniformanı da getirdim. Koklayınca sanki seni içime çekiyorum." diyerek yürekleri dağladı.
Şehit yakınları, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde gerçekleştirilen tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelgeyle şehit yakınları arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulunca şehitlikler doldu taştı. 15 Temmuz darbe girişiminde omuz omuza şehit düşen kader arkadaşları Özel Harekat Komiser Yardımcıları Cennet Yiğit, Kübra Doğanay ve Gülşah Güler'in aileleri kızlarının mezarlarına gidip, dua etti.
Birlikte okuyup, birlikte polis olan kader arkadaşları Cennet Yiğit, Kübra Doğanay ve Gülşah Güler 15 Temmuz gecesi şehadete de birlikte yürüdüler. Özel harekâtın gözü kara 3 komiser yardımcısı, 15 Temmuz'da izinli oldukları halde görev yerlerine giderek kahramanca çatıştı. FETÖ'cü hainlerin hava saldırısında yine birlikte şehit düşen üç kahraman şehidin aileleri, evlatlarından ayrı 5. bayramlarını da şehitlikte geçirdi.
Şehit Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitliğe kızının çok sevdiği üniformasını da götürdü. Anne Yiğit "Cennet'im bak sana çok sevdiğin üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Cennet kokulu Cennet'im. Sen bu dünyadan şehit olarak bir melek gibi uçup gittin. Ama giderken bize de büyük bir onur ve şeref bıraktın. Bak sana o çok sevdiğin polis üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Üniformanı koklayınca sanki seni içime çekiyorum. İnsanlar senin için yaptığımız Cennet evine gelip kahramanlığını görüp seni örnek alıyorlar. Ne mutlu bizim kızımız olduğun için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" dedi.
BİR KÜBRA GİDER BİN KÜBRA GELİR
Kübra Doğanay (23), canı kadar sevdiği iki arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki şehitliğe giden anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, dua etti. Anne Doğanay, "15 Temmuz öncesinde Kübra ile son bayramımızı yapmışız. O gün bana 'Anne erkek çocuğum yok diye üzülüyor musun' diye sormuştu. 'Seni ben 10 erkek çocuğa değişir miyim hiç' demiştim. Sanki içine doğmuş gibi 'Anne şehit olursam söz ver üzülme. Şehit olanlar anne kuzusu değil mi? Arkamdan ağlama sadece gurur duy' dedi. Kübra'ma verdiğim sözü tutuyorum. O FETÖ'cü hainleri sevindirmemek için artık ağlamıyorum. Gururumuz acımızı bastırıyor. Her bayram Kübra'sız geçse de, şehitlerimiz sayesinde ülkemiz hainlerin eline geçmedi. Bir Kübra gider bin Kübra gelir" dedi.
KIZIMIN ŞEHİTLİĞİ EN BÜYÜK ONURUMUZ
Hataylı Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki şehitlikte bulunan kızının kabri başında dua etti. Emine Güler "Acılarımız taze ama çok şükür başımız dik, alnımız ak. Gülşah'ımın hayalleri ve umutları vardı. Gülşah benim ilk göz ağrımdı. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Gülşah'ın telefon hattını kapatmadım. Bazen onun telefonundan kendimi arayıp kızımın adını telefonda görüyorum. Gülşah'ımın kıyafetlerini hiç yıkamadım. Çünkü onlarda kızımın kokusu var. Kızımı özledikçe kıyafetlerini koklarım. Gülşah'ın neyi varsa hepsini titizlikle muhafaza ediyoruz. Ölene kadar kızımın hatıralarıyla yaşayacağım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler bugün kaça kadar açık? 13 Mayıs Perşembe Ramazan Bayramı'nda ŞOK, BİM, Migros, A101 kaçta kapanıyor?
- Bayramda seyahat kısıtlaması var mı? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasak mı? Genelge yayımlandı
- Bayramda mezarlıklar ziyarete açık mı, serbest mi? Ramazan Bayramı'nın birinci günü kabir ziyareti yasak mı?
- Ramazan Bayramı resimli mesajları ve sözleri 2021! Ölen anneye, babaya, kardeşe bayram mesajları...
- Anneye, babaya, akrabaya bayram mesajları! Dayıya, teyzeye, amcaya, yengeye Ramazan Bayramı resimli kutlama mesajları...
- Sevgiliye, eşe, arkadaşa, flörte bayram mesajı! En yakın arkadaşa uzun, kısa en güzel Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...
- Şanlıurfa bayram namazı saati 2021: Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Şanlıurfa bayram namazı vakti...
- Diyanet il il bayram namazı saatleri: 13 Mayıs İstanbul Ankara, İzmir bayram namazı saati! Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Sıfır araçlarda korkutan açıklama! İkinci el otomobil fiyatları artacak mı? Uzmanlardan önemli uyarı...
- Kahramanmaraş bayram namazı saati 13 Mayıs: Kahramanmaraş'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Başvurular çığ gibi büyüdü! Ziraat Bankası faizsiz kredi müjdesini verdi! 2 yıl ödemesiz, 84 ay vadeli 150 bin TL kredi...