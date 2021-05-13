15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in annesi yürekleri dağladı: Üniformanın üzerinde hâlâ kokun var





Şehit Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki şehitliğe kızının çok sevdiği üniformasını da götürdü. Anne Yiğit "Cennet'im bak sana çok sevdiğin üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Cennet kokulu Cennet'im. Sen bu dünyadan şehit olarak bir melek gibi uçup gittin. Ama giderken bize de büyük bir onur ve şeref bıraktın. Bak sana o çok sevdiğin polis üniformanı getirdim. Üzerinde hâlâ kokun var. Üniformanı koklayınca sanki seni içime çekiyorum. İnsanlar senin için yaptığımız Cennet evine gelip kahramanlığını görüp seni örnek alıyorlar. Ne mutlu bizim kızımız olduğun için, ne mutlu ki şehit annesi olduğum için" dedi.