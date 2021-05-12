12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed El-Sabah ile görüştü

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed El-Sabah ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı , Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah'la telefonda ’deki gelişmeler hakkında görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed El-Sabah ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El-Muhammed El-Sabah ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI, BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Filistin'e yönelik saldırıların durdurulması yönündeki çabaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanı Bukadum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bukadum, mesajında, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Filistin'de kardeşlerimize yönelik saldırıların durdurulması çağrısı ve bu yöndeki koordinasyon çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, bayramdan sonra düzenlenmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında ve olağanüstü toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in saldırıları karşısında Filistin halkı için atılacak adımların ele alınacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğandan Mescid-i Aksa diplomasisi! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESCİD-İ AKSA DİPLOMASİSİ!
Mescid-i Aksa katliamının arkasında Netanyahu var! MESCİD-İ AKSA KATLİAMININ ARKASINDA NETANYAHU VAR!
Türkiye’den İsrail’e uyarı: Bir an önce... TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E UYARI: BİR AN ÖNCE...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA