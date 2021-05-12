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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özbekistan teması

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki lider karşılıklı olarak tebriğinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Özbekistan teması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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