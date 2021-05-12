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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı’nı da içerisine alan tam kapanma uygulaması devam ediyor ve vatandaşlar merakla , , ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler bayram boyunca marketlere gidebilecek mi, ? Yoksa kapalı mı olacak? İçişleri Bakanlığı market konulu genelgede tüm detaylara yer verildi. Ayrıca hangi ürünlerin satılıp satılmayacağına ilişkin de bilgiler yer alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler kaça kadar açık?

Tüm illerden milyonlarca vatandaş , , ? ? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı evlerde geçecek, market ihtiyaçlarını bayram boyunca karşılayıp karşılayamayacağını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladı. Peki marketler bayram boyunca hizmet verecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladğı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek. Bu kapsamda genelgede belirtildiği üzere marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

Genelge detayları:

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu ayrıntılara yer verildi;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,

Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MARKET KONULU GENGELGESİ

Temel ihtiyaç dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecek

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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