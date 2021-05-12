AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Irkçılık ve işgal sözlüğü" paylaşımı

'Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir. 'Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir. 'İsrail'de hükümet krizi var, Netanyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, Netanyahu her türlü zalim provokasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir.

'Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir' demek, Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir. 'İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor' demek, İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor demektir. Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz. Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun."





