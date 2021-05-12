Son dakika | CHP'li İBB'nin iş bilmezliği korkuya neden oldu! Kontrolsüz patlama binaların camını paramparça etti

Pendik Kaynarca'da bulunan İBB'ye bağlı metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça oldu. Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı iddia edildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi.





Patlama hakkında konuşan Ahmet E. "Biz de komşularımızın sayesinde haber alıp geldik. Dükkanımızın camı patlamış. Yukarıda bulunan binanın canları kullanılmaz hale gelmiş. Burada metro çalışması var ondan dolayı dinamit patlatıyorlar. Normalde uyarılar yapılırdı patlama olacağı zaman. Şu an için maalesef durum ortada zarardayız" dedi.





Patlamaya tanık olan başka bir vatandaş, "Biz patlama sesini Kaynarca'dan duyduk. Yaralıların olduğunu söylediler çıkıp geldik. Yaklaşık 1 kilometre öteden patlamalar sonucu masalar sallandı. Burada çalışma olduğunu biliyorduk. Kontrollü patlatma olduğu zaman camilerden anons yapılıyordu. Bu kez etkisi büyük oldu" diye konuştu.

Patlamanın yaşandığı metro inşaatı ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.





PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN METRO İNŞAATINDAKİ KONTROLLÜ PATLATMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Pendik Kaymakamlığı'ndan metro inşaatındaki kontrollü patlatmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, Patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, Şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.