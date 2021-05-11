Hamas lideri Heniyye duyurdu: Halkımız kutsallarını savunmak için tüm parçalarıyla birleşti

Son olaylar neticesinde Kudüs ve Gazze'nin ayrıştırılması planının çöktüğünü ve ikisinin artık bir bütün olduğunu aktaran Heniyye, "İsrail'i fanatiklerini Aksa'dan uzak tutmaya zorladık. Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle bu savaşta birleşti ve kutsallarını savunma siperinde buluştu." ifadelerini kullandı.