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Instagram’ın ardından Facebook da İsrail’e kalkan oldu! Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına sansür

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ve 'un T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ’ın İsraillilerin Mescid-i Aksa’nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıktı. Bayraktar yaptığı açıklamada "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Instagram’ın ardından Facebook da İsrail’e kalkan oldu! Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına sansür

Sosyal paylaşım sitesi 'un; İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüsünün yüklenmesine izin vermediği ortaya çıktı.

BAYRAKTAR: "FACEBOOK BİRÇOK KEZ DENEMEME RAĞMEN AYNI VIDEOYU YÜKLEMEYE BİLE MÜSADE ETMEDİ"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ; Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans ederek kutlayan görüntüyü şahsi hesabından yükleyemediğini açıkladı.
Selçuk Bayraktar; "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" dedi.

INSTAGRAM, SELÇUK BAYRAKTAR'IN İSRAİL'İ ELEŞTİREN PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın; Selçuk Bayraktar'ın İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıkmıştı.

"İSRAİL: IRKÇI FAŞİST TERÖR DEVLETİ"

Selçuk Bayraktar, Instagram'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer verdi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI

Instagram; Selçuk Bayraktar'ın söz konusu paylaşımı "Nefret söylemi" içerdiği iddiasıyla kaldırdı.

"İNSAN HAKLARI DİYEN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" dedi.

Instagram’dan büyük skandal! Bayraktar’ın paylaşımını kaldırdı INSTAGRAM'DAN BÜYÜK SKANDAL! BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMINI KALDIRDI

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