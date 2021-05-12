Instagram’ın ardından Facebook da İsrail’e kalkan oldu! Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına sansür
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram ve Facebook'un T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın İsraillilerin Mescid-i Aksa’nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıktı. Bayraktar yaptığı açıklamada "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" ifadelerini kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un; İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüsünün yüklenmesine izin vermediği ortaya çıktı.
BAYRAKTAR: "FACEBOOK BİRÇOK KEZ DENEMEME RAĞMEN AYNI VIDEOYU YÜKLEMEYE BİLE MÜSADE ETMEDİ"
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar; Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans ederek kutlayan görüntüyü şahsi hesabından yükleyemediğini açıkladı.
Selçuk Bayraktar; "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" dedi.
INSTAGRAM, SELÇUK BAYRAKTAR'IN İSRAİL'İ ELEŞTİREN PAYLAŞIMINI KALDIRDI
Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın; Selçuk Bayraktar'ın İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıkmıştı.
"İSRAİL: IRKÇI FAŞİST TERÖR DEVLETİ"
Selçuk Bayraktar, Instagram'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "İsrail: Irkçı faşist terör devleti Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir" ifadelerine yer verdi.
INSTAGRAM PAYLAŞIMI KALDIRDI
Instagram; Selçuk Bayraktar'ın söz konusu paylaşımı "Nefret söylemi" içerdiği iddiasıyla kaldırdı.
"İNSAN HAKLARI DİYEN İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN"
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen flaş açıklama... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
- Yeni sezon bekleniyordu, lapa lapa döküldüler! Final iddiaları da cabası oldu! Son kurbanı ise...
- Survivor kim elendi? 11 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Bankada hesabı olanlar dikkat! Açıklama geldi, değişikliğe gidildi! Artık ücretsiz...
- MEB SON DAKİKA: Lise sınavları iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman, nasıl olacak?
- Toplu para iadesi yapılacak! Sigorta girişi olanlar dikkat! Nakit para anında hesabınızda...
- Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman, hangi kanalda? Denizlispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? Detaylar belli oldu...
- Kredi müjdesi çıkageldi! 24 ay vadeli, 180 gün geri ödemesiz kredi imkanı! 100.000 TL'yi kadar buluyor...
- Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta? Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- Pig Finance (PIG) coin nedir? Pig Finance (PIG) coin ne kadar, kaç TL? Uzmanların beklentisi...
- Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı yayın nasıl izlenir? 11 Mayıs FB Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Süper Lig puan durumu: 11 Mayıs STSL 41. hafta güncel puan durumu | Beşiktaş, Galatasaray, Fenerabahçe...