Instagram’ın ardından Facebook da İsrail’e kalkan oldu! Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına sansür

BAYRAKTAR: "FACEBOOK BİRÇOK KEZ DENEMEME RAĞMEN AYNI VIDEOYU YÜKLEMEYE BİLE MÜSADE ETMEDİ"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar; Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına dans ederek kutlayan görüntüyü şahsi hesabından yükleyemediğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar; "Facebook da bu ikiyüzlü sansür ve kara propagandanın araçlarından. Birçok kez denememe rağmen aynı videoyu yüklemeye bile müsade etmedi" dedi.