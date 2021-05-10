DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ihaneti itiraf etti! 2018 seçimlerinde Abdullah Gül için CHP ve HDP ile görüşmüş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etti. Böylece 8 Temmuz 2019'da AK Parti'den istifa eden Babacan'ın ihanet içinde olduğu ortaya çıktı.