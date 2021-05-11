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Son dakika | Instagram’dan büyük skandal! Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımını kaldırdı

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’ın; Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ’ın İsraillilerin ’nın alevler içinde yanmasına dans eden görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Son dakika | Instagram’dan büyük skandal! Selçuk Bayraktar’ın İsrail’i eleştiren paylaşımını kaldırdı

BAYRAKTAR: "SİZİN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ, İNSAN HAKLARI DİYEN İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN!
Selçuk Bayraktar; Instagram'ın, "İsrail: Irkçı faşist terör devleti. Dünyanın başka neresinde, gündüz 16 çocuğu bombalarla katledip, gecesinde kutsal bir mabedin alevler içinde yanmasına dans edilir? Bu yaktığınız ateş ancak size döner. Allah adildir, mutlak hüküm sahibidir. #AksadaBaskınVar #AlAqsaUnderAttack" ifadelerinin yer aldığı paylaşımının kaldırdığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar şunları söyledi:
"Instagram aşağıdaki paylaşımımı 'nefret söylemi' diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!"

KALIN: "IRKÇILIĞI, NEFRETİ VE ŞİDDETİ NASIL ESTETİZE ETTİKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖRMÜŞ OLDUK"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; Instagram'ın, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırmasını eleştirdi. İbrahim Kalın, "'Nefret söylemi'ni hangi amaçla kullandıklarını, İsrail zulmüne nasıl arka çıktıklarını; ırkçılığı, nefreti ve şiddeti nasıl estetize ettiklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu şekilde deşifre olmalarına vesile olduğu için Selçuk Bayraktar kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

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