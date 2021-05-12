Selçuk Bayraktar'ın paylaşımına Instagram'dan skandal sansür! İsrail'i eleştiren paylaşımı kaldırdı

Instagram ve Facebook, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın İsrail'in Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen görüntüsünü eleştiren paylaşımını kaldırdı Selçuk Bayraktar sansürü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Instagram ve Facebook'un, sansürüne İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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