Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Son dakika haberleri.... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin için yürüttüğü diplomatik süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık.'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'daki zulüme dur demek için attığı adımları açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
(Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık"
"(İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları) Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor"
''Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız"