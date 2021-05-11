Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'daki zulüme dur demek için attığı adımları açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

(Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık"

"(İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları) Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor"

''Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız"