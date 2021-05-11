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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması

Son dakika haberleri.... Dışişleri Bakanı , 'nin için yürüttüğü diplomatik süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, ''BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdık.'' dedi.

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Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'daki zulüme dur demek için attığı adımları açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Filistin açıklaması DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

(Suudi Arabistan ile) Son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık"

"(İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları) Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor"

''Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda (İsrail saldırılarına ilişkin) inşallah bir karar çıkartacağız"

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