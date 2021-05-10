Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki PKK inlerine girildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi." denildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.
Mağara içerisinde yapılan aramada;
⁃ 10 adet 81 ve 100 mm'lik havan mühimmatı,
⁃ 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.
Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP'ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.