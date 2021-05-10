Van'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, çifte bayram yaşat
Van'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 10'uncu haftaya kadar parti binası önünde eylem yapan 30 aileden Atiye Dayan, 6 yıl önce 17 yaşındayken çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, zehirlendikten sonra dağa kaçırılan kızı Şilan'a seslendi. Atiye Dayan, "Kızım gel, teslim ol. Bize bu bayramda çifte bayram yaşat. Artık sensiz dayanamıyorum.” dedi.
Eyleme katılan ailelerden, 6 çocuk annesi Atiye Dayan da kızı Şilan'ın, Van'da 6 yıl önce çalıştığı iş yerinden yemeğine ilaç katılarak, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.
Kızının fotoğrafını eline alıp, geride bıraktığı şalını koklayarak, gözyaşı döken Atiye Dayan, "Kızımın fotoğraflarıyla şalıyla günlerimizi geçiriyoruz. Bayramları, kandilleri ve Anneler Günü'nü kuru kuru fotoğraflar ve elbiselerini koklayarak geçiriyorum. Kızıma sesleniyorum. Allah rızası için bu acıma son ver artık. Gel, teslim ol. 6 yıldır sensiz Anneler Günü'nü kutluyorum.
Bayramlarımız karanlık geçiyor. Her bayram ve her Anneler Günü hüzünlü geçiyor. 1 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a geldik. Kızım henüz 17 yaşındayken zorla dağa kaçırdılar. 6 yıldır evlat acısıyla yaşıyorum. Benim kızım bir güzellik salonunda çalışıyordu. Kardeşlerine bakmak ve okutmak için çalışıyordu. Çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılıp zehirlendi sonra kızım kayboldu Çocuk savcısına gittim, kızımın tahlillerini istedi. Bana dedi ki tahlillerinde zihin silme ilacı çıktı. Benim kızım kardeşlerine bakmak için okulundan vazgeçti. Kalktılar bize bu kalleşliği yaptılar. Benim çocuğumu kaçıran da sorumlusu da HDP ve PKK'dır" dedi.
'KIZIM, GEL BİZE KAVUŞ'
Dağda olan kızı Şilan'a 'teslim ol' çağrısı yapan Dayan, "Kızım gelsin, teslim olsun. Bize çifte bayram yaşatsın. Evimize de bayram gelsin. Ben de güleyim, bileyim bayram var. Bundan sonraki bayramları kızımla kutlamak istiyorum. Bu acıya artık dayanamıyorum. Evde çocuklarıma bakıyorum. Gelsin, korkmasın, teslim olsun. İnan ki ceza da yok. Biz de herkes gibi çifte bayram yaşayalım. Geri kalan ömrüm, evlatlarımla mutlulukla geçsin. Ben sadece evladıma kavuşmak için bu eyleme katılıyorum.
Benim Kandil'e veya başka yere gidecek imkanım yok. Çocuklarım ufak olduğu için onları bırakıp ayrılamıyorum. Tek başıma çocuklarımla mücadele ettim. Van'da eyleme başladım. Gerçekten imkanım olsaydı Diyarbakır'a da giderdim, imkansızlıktan dolayı gidemedim. Çünkü çocuklarımı bırakıp gidemiyorum. Kızım nerede olursan ol, çık gel. Ben artık senin acına dayanamıyorum. Gel bize kavuş, çifte bayram yaşayalım. Bayram geliyor, bayramı bilmiyorum, mutluluğu da unuttum" diye konuştu.
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