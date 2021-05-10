Van'da terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, çifte bayram yaşat

Kızının fotoğrafını eline alıp, geride bıraktığı şalını koklayarak, gözyaşı döken Atiye Dayan, "Kızımın fotoğraflarıyla şalıyla günlerimizi geçiriyoruz. Bayramları, kandilleri ve Anneler Günü'nü kuru kuru fotoğraflar ve elbiselerini koklayarak geçiriyorum. Kızıma sesleniyorum. Allah rızası için bu acıma son ver artık. Gel, teslim ol. 6 yıldır sensiz Anneler Günü'nü kutluyorum.

Bayramlarımız karanlık geçiyor. Her bayram ve her Anneler Günü hüzünlü geçiyor. 1 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a geldik. Kızım henüz 17 yaşındayken zorla dağa kaçırdılar. 6 yıldır evlat acısıyla yaşıyorum. Benim kızım bir güzellik salonunda çalışıyordu. Kardeşlerine bakmak ve okutmak için çalışıyordu. Çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılıp zehirlendi sonra kızım kayboldu Çocuk savcısına gittim, kızımın tahlillerini istedi. Bana dedi ki tahlillerinde zihin silme ilacı çıktı. Benim kızım kardeşlerine bakmak için okulundan vazgeçti. Kalktılar bize bu kalleşliği yaptılar. Benim çocuğumu kaçıran da sorumlusu da HDP ve PKK'dır" dedi.