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Son dakika: TSK'dan terör örgütü PKK'ya Metina’da darbe! 16'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, teröristlere bir darbe de bölgesinde indirildi. MSB'nin Twitter açıklamasında "Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina’da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Son dakika: TSK'dan terör örgütü PKK'ya Metina’da darbe! 16'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, teröristlere bir darbe de bölgesinde indirildi.

SAYI 16'YA YÜKSELDİ

MSB'nin Twitter açıklamasında "Pençe-Şimşek operasyonunu icra eden Komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 16 oldu." ifadelerine yer verdi.

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