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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'in terörist saldırısına sert tepki

MHP Genel Başkanı , "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, ’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'in terörist saldırısına sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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