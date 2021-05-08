Son dakika | MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'in terörist saldırısına sert tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadelerini kullandı.
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