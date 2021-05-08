Son dakika: Türkiye'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepkiler: Şiddetle kınıyoruz
Son dakika haberine göre; İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz' açıklaması geldi. Saldırıya Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi. İletişim Başkanı Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Yapılan saldırının ardından Türkiye'den tepkiler peş peşe gelmeye başladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, sözkonusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz. Bugün Sayın Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bu konuda uluslararası alanda atılabilecek adımlar ele alınmış olup, Türkiye Filistin halkının haklı davasına destek vermeye devam edecektir." ifadelerini kaydedildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail devleti Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: İsrail'in Mescidi Aksa'ya yönelik saldırısını kınıyorum. Kutsallara ve insanlığa, mübarek Ramazan ayında yapılan bu saldırı kabul edilemez. İsrail, Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddete bir an önce son vermelidir. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "İşgal güçleri, kutsallara ve masum sivillere dönük hukuk ve insanlık dışı müdahaleleri derhal sona erdirmelidir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, daima yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik, İsrail polisinin vahşi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası kamuoyu görmek istemese de İsrail insanlık suçu işlemektedir. Sessiz kalan bu suça ortaktır." paylaşımını yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da mesajında, "Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış din ve vicdan özgürlüğünü, mabet masuniyetini hiçe sayarak ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize saldıran İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız." ifadelerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da baskını kınayan mesajında, saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elon Musk Twitter Doge açıklaması: 8 Mayıs Dogecoin yükselecek mi, düşecek mi? Dogecoin ne olacak?
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 8 Mayıs Kadir Gecesi bugün mü idrak edilecek? İşte Diyanet takvimi
- Kadir Gecesi okunacak dualar nelerdir? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
- Kurtlar Vadisi için kritik adım... Kurtlar Vadisi Kaos yeniden başlayacak mı, ne zaman? Son noktayı koydu...
- Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi! 90 gün yok, faiz ise cabası! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti...
- Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
- Ve şartlar belli oldu! 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı! İlave istihdam...
- Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…
- İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...
- TWT coin nedir, işlem görüyor mu? TWT coin ne kadar, kaç TL ne kadar? TWT coin yorum...
- Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...