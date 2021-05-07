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Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anları gözyaşlarıyla anlattı

'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın güvenlik kamerasına da yansıyan o anları anlattı. Hilal apartmanını yıkılma anına ilişkin görüntülerde yıkılma sırasında binanın önünde bulunan bir kedinin son anda kaçmaya başladığı, karşı kaldırımda bulunan bir kadının ise park halindeki kamyonun arkasına geçerek kafasını ellerinin arasına koyarak korku dolu bir şekilde beklediği görülüyor.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anları gözyaşlarıyla anlattı

'nde 5 katlı çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bina sakini kadın o anları anlattı.

Saniyelerle enkaz altında kalmaktan kurtulan yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Evdeki eşyalarını almak için eşi ile binaya geldiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Yılmaz, "Yukarıya çıkayım eşyalarımı toplayayım dedim. Bir çatırtı geldi. 'Kadir bak çatırtı geliyor' dedim. 'Yok bir şey olmaz' dedi. 'İnelim aşağı' dedi. İndi aşağıya.

'Dur dedim çıkayım da bir kaç parça bir şey daha alayım' dedim. Kedi bir o yöne gidiyor bir o yöne gidiyor. Kadir kovaladı kediyi. 'Çabuk kaç, bina çöküyor' demeye kalmadı kaçtım. Her şey orada kaldı. Bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim" şeklinde konuştu.



Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın eşi Kadir Yılmaz ise " Eşim o binadan çıkmıştı on dakika önce. 'Kadir ses geliyor binadan' dedi. 'O zaman inelim dedim durmaya gerek yok'. Baktım çıtırtı sesi çoğaldı kaçtım" dedi.

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