Zeytinburnu'nda çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anları gözyaşlarıyla anlattı

'Dur dedim çıkayım da bir kaç parça bir şey daha alayım' dedim. Kedi bir o yöne gidiyor bir o yöne gidiyor. Kadir kovaladı kediyi. 'Çabuk kaç, bina çöküyor' demeye kalmadı kaçtım. Her şey orada kaldı. Bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim" şeklinde konuştu.