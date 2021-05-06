Son dakika: Zeytinburnu'nda faciayı önleyen kahraman bisikletçi konuştu: Kapı kapı dolaşıp böyle uyarmış
Son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı bina çöktü. Binada bisiklet dükkanı bulunan ve dün gece binadan sesleri duyan Özkan Şener kapı kapı dolaşarak herkesi dışarı çıkardı. Özkan Şener, "Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." dedi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bu sabah çöken binadakileri tahliye edenin, aynı binada dükkanı bulunan bisikletçi Özkan Şener olduğu ortaya çıktı.
Dün akşam binadan sesler duyan 43 yaşındaki Şener, kapı kapı dolaşıp herkesi dışarı çıkardı.
Şener binada yaşayanlara "Binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı" diyerek tahliye etti.
Özkan Şener, "Ben gece saat 22.00-22.30 civarlarında dükkanda otururken ufak tefek sesler gelmeye başladı. Dün de herhalde Çanakkale tarafında 4.2 şiddetinde deprem olmuş. Bina da o kadar sağlam değildi. Sağlam olmayınca sesler gelmeye başladı. Binada zaten 5 daire var, üç dairede oturan vardı, ikisi boştu. Evdekilere de söylemiştim 'binadan ses geliyor, canını seven varsa boşaltsın binayı' dedim.
Sonra geldiler binanın sağına soluna baktık. Gerçekten de çatlaklar vardı, sesler de geliyordu. Komple binayı boşalttırdım ben. Kapı kapı dolaştım, herkese söyledim. Binayı komple boşalttırdım. Sonra da demir kapıyı vurdum 'bu binaya giriş yok, ne yaparsanız yapın' dedim. Kimsenin binada olmadığından emin olduktan sonra herkes gitti. Sabah olay gerçekleşti" dedi.
Şener, yıkılan binanın hemen karşısında yaşadığını belirterek "Karşı binada oturuyordum. Baktım gözümün önünde yıkıldı gitti bina. Bütün mallar içerideydi. Her şey gitti, hiçbir şey de çıkartmadım. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası ne oldu? 6 Mayıs Dolar/TL ne kadar? Dolar kuru son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgulama: 2021 2. dönem MSB KKK sözleşmeli er mülakatları ne zaman?
- TCMB faiz kararı son dakika açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- KYK bursu yattı mı? 2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Takvim açıklandı!
- Anneler Günü 2021 ne zaman, hangi gün? Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? Çiçekçiler açık mı?
- SGK NACE kodu değişikliği nasıl yapılır? NACE kodu sorgulama ekranı! Hangi NACE kodları yasaktan muaf?
- A101 6 Mayıs 2021 aktüel kataloğu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? Dikkat çeken liste...
- Bayram ikramiyesi yattı mı? SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı 2021 bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü?
- KYK bursu ne zaman yatacak 2021? KYK burs ve kredileri ayın kaçında yatar? Neden yatmadı?
- Kafa karıştıran açıklama geldi... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Gelip damga vurması bekleniyordu, ters köşe yaptı! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'iydi! Derin sulara hükmedecek...