Son dakika: Zeytinburnu'nda faciayı önleyen kahraman bisikletçi konuştu: Kapı kapı dolaşıp böyle uyarmış



Şener, yıkılan binanın hemen karşısında yaşadığını belirterek "Karşı binada oturuyordum. Baktım gözümün önünde yıkıldı gitti bina. Bütün mallar içerideydi. Her şey gitti, hiçbir şey de çıkartmadım. Canıma gelse daha mı iyiydi, canlarımı kurtardım ben. Şu anda benim çocuğum içeride olmuş olabilirdi. Nereden baksanız binada 15-20 kişi vardı, 20 kişinin canını kurtardık sayılır." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN