FETÖ’nün GATA yapılamasında yakalanan doktordan şok itiraf: Fetullah Gülen’in yeğeni beni taciz etti

'FETULLAH GÜLEN'İN YEĞENİ İLE AYNI EVDE KALDIK'



Ç.U'nun iddianamede yer alan ifadesinde, "Bu eve gidiş gelişlerimiz sıklaşmıştı. Burada risale okuma, Gülen vaazı dinleme, videosu izleme gibi faaliyetlerde bulunuyorduk. O dönem M.Ç. ve Z.B, benim gibi yurda yeni gelmiş öğrencilere bana yaptıkları gibi yakın davranıyor, öğrencileri cemaate kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu kişilerin yurtta kalmasının sebebinin, yurda gelen öğrencileri cemaate kazandırmak olduğunu anlamıştım" dedi. Ç.U, daha sonra yurttan ayrılıp örgüt evlerinde kalmaya başladığını kaydetti. Ç.U. Ocak 1993'te üniversite ikinci sınıftayken kaldığı örgüt evinde diğer öğrencilerle arasında tartışma çıktığını, bunun üzerine evden ayrılma kararı aldığını belirterek, hakkındaki tanık ifadesinin doğru olduğunu, elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Numan Gülen'in de olduğu örgüt mensuplarıyla aynı evde kaldığını söyledi.

'GÜLEN'İN YEĞENİ BENİ TACİZ ETTİ'



Örgüt evi abiliği yaptığı dönemde toplantıları Numan Gülen'in yaptığını ve kendisini taciz ettiğini öne süren, "Numan Gülen bana fiziksel olarak yakın davranması, taciz boyutuna varan el kol hareketleri beni çok rahatsız etmişti. Bu şahısla odasında 4-5 defa yalnız kaldığımda sürekli bana karşı özel ilgisinin olduğunu bana hissettirir, sarmaş dolaş vaziyette yanıma oturur ellerini sürekli bacaklarımda ve ellerimde gezdirir, ara sıra kafasına omzuma yasladığı olurdu. Bu davranışlar kız arkadaşımın bana sergilemiş olduğu davranışlar gibiydi. Artık başıma bir şey geleceğini de düşündüğümden bu evden yurda geçiş sürecim hızlandı" ifadelerini kullandı.