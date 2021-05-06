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Son dakika | Zeytinburnu'nda felaket! Bina çöktü! Çok sayıda araç göçük altında

Son dakika haberi...Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. Ölen ve yaralanan olmazken çöken binanın enkazında çalışma başlatıldı. Çöken binanın altında çok sayıda araç kaldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Son dakika | Zeytinburnu'nda felaket! Bina çöktü! Çok sayıda araç göçük altında

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Dün gece binanın kolonlarından ses gelince bina sakinlerinin acil olarak tahliye edildiği belirtildi.

Çöken binanın altında kalan bazı araçlar zarar görürken, enkazda çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Sesi duyunca kaçalım dedim, o anda bina yıkıldı. Tamamen boştu, yaralanan olmadı" dedi. Binada dün geceye kadar vatandaşların oturduğu ancak gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesi gelmesiyle vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

ÇİFTE FELAKETTEN DÖNÜLMÜŞ

Yıkılan binanın çevresinde tam kapanma tedbirleriyle nedeniyle pazar yerinin kurulmadığı da öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır." denildi

Çöken binada mucize kurtuluş ÇÖKEN BİNADA MUCİZE KURTULUŞ
A Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

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