07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alana moloz döktüler

İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alana moloz döktüler

CHP’li ’nde yaşanan  yürek sızlatan cinsten. ’de kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana moloz ve inşaat artıkları atıldı. Orman yangınına da davetiye çıkaran atıklar yetkililer tarafından görmezden geliniyor. Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekerek ’nin çevre konularında geride kaldığını belirtiyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İzmir Çeşme'de çevre katliamı! Ormanlık alana moloz döktüler

'deki canlı yayınında ele alındı. Popüler turizm bölgesinde ormanlık alana dökülen molozlar ve çöpler göze çarpıyor.


İnşaat şirketlerinin denetimden kaçan küçük kamyonet, kamyon ve traktörleri kullanarak ormanları moloz döküm alanına çevirdiği görülüyor.



YANGINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR
Ormanlık alandaki şişeler ve cam atıklar da yangına davetiye çıkarıyor.



Çevre katliamını bölgede yorumlayan uzmanlar, gereken tedbirlerin alınmadığına ve kirliliğin önemsenmediğine dikkat çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Soyer mi besliyor? Milyonlar akıttı SOYER Mİ BESLİYOR? MİLYONLAR AKITTI
CHP’li Tunç Soyer devlete kafa tuttu! CHP'Lİ TUNÇ SOYER DEVLETE KAFA TUTTU!
Tunç Soyer 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! Anne konuştu TUNÇ SOYER 4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İCRA BAŞLATMIŞTI! ANNE KONUŞTU
CHP'li Tunç Soyer PKK'ya diyetini ödedi! CHP'Lİ TUNÇ SOYER PKK'YA DİYETİNİ ÖDEDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA