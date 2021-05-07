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FETÖ'nün 'büyük bölge lise mesulü' yakalandı

Konya'da hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Secaattin B., yakalandı. Secaattin B.'nin örgütün büyük bölge lise mesulü olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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FETÖ'nün 'büyük bölge lise mesulü' yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan Secaattin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, örgütün büyük bölge lise mesulü ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan Secaattin B.'yi yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Secaattin B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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