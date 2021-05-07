Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet beyle yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten bir çok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefetle de paylaşacağız. Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz.

18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, tarımda, enerji, uluslararası ilişkilerde aşka koştuk. O aşk olmasa bütün bu eserler yapılamazdı. 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Bunların hepsini yaptık; niye yaptık? Derdimiz şuydu: Hakkari'deki bir genç eğitim için İstanbul'a gelmesin kendi ilinde eğitim görsün. Batıdaki neyi görüyorsa doğudaki de onu görsün. Sağlıkta attığımız adımlar... Bizim şehir hastanelerimiz tüm içeriğe sahip, doktorlarımız zaten kariyer olarak buna sahip, şu anda Türkiye'ye gelenler hastanelerimizin tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar. 45 günde biz Kovid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber.

Tüm bunlar Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasının göstergesidir. Koronavirüs döneminde maalesef her şeyi video konferans yöntemiyle yapmak durumunda kaldık.

Türkiye şu anda dünya ile yarışıyor. Göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar belliydi. Şimdi bizim 28 bin kilometrelik otoyollarımız var. Havalimanlarında da 50 küsür havalimanına sahip olduk.

Dış politikada Türkiye artık birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke. Tarımda gayet iyi durumdayız, hayvancılıkta da gayet iyi durumdayız, bunu da artırmanın peşindeyiz.