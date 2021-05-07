Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında gündemi değerlendirdi. Yerli koronavirüs aşısı için müjdeyi veren Başkan Erdoğan, dış politikadaki son durumlara da değindi. Başkan Erdoğan, Mısır ile 8 yıl sonra kurulan ilk temasın önemli olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii önünden açıklamalarda bulundu.
AZINLIK CEMAATLERİYLE İFTAR
Ülkemizdeki tüm azınlık grupları ve dini cemaatlerin liderleriyle biraraya gelerek yaptığımız iftarda Türkiye'de herhangi bir sıkıntıları var mı yok mu bunları kendilerinden duymuş oldum. Kendilerinin memnuniyet duyması beni memnun etti. Her zaman destek vereceğiz. Demir Kilise'yi onlarla birlikte açtık.
AŞIDA PATENT MUAFİYETİ
İlim tüm insanlığın ortak malıdır. İlimde kıskançlık olmaz. Bu konuda da hele hele insanlığın sağlığı ile alakalı bu konuda bunu biz ürettik kimseye vermeyiz mantığı yanlış bir yaklaşımdır. Biz nasıl ki Çin aşısı ile sürece başladık bunun dışında Almanların ürettiği aşıdan istifade ediyoruz. Şimdi de Rus aşısı Sputnik ile alakalı da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi oranda aşı ülkemize alacağız. Sonra Türkiye'de ortak üretime gireceğiz. Ülkemizde de ciddi bir çalışma var. Eylül-Ekim aylarına yetiştirmeye planladığımız bu çalışma ile yerli aşımızı yapacağız. Bunu sadece ülkemizde kullanmak için değil tüm dünyada nerede bir talep varsa paylaşacağımızı da söylemiş olduk.
MISIR'LA 8 YIL SONRA İLK TEMAS
Mısır halkına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Mısır halkı ile Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği var. Bir düşman kardeşler olarak değil dost olarak Mısır halkı ile olan bu birlikteliği yeniden kazanmak gayreti içerisindeyiz. Mısır halkını zorla Yunan halkı ile birlikte görmek bizi üzer. Bunu da daha önce söylemiştim. Yeni süreç başladı ve bu süreç içerisinde önce istihbarat birimlerimiz görüşmeye başladılar, Dışişleri görüşmeye başladı bunu genişleterek devam ettireceğiz.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI
Yeni Anayasa ile alakalı olarak bizim Devlet beyle yaptığımız görüşmeler var. Bu görüşmelerde zaten bir çok meseleyi ülkemizin meselesini görüşme imkanı buluyoruz. Yeni anayasa ile ilgili de görüştük. Hazırlıklarımızı kendileri ile paylaşacağımızı da görüştük konuştuk. Onlar belli bir noktaya geldiler ve bu hazırlıklarını da bize aktardılar. Bizim hazırlığımız da bitmek üzere bittiği anda biz de yaptığımız anayasa hazırlığımızı kendilerine takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız. Muhalefetle de paylaşacağız. Yeni anayasayı inşallah çıkarmak istiyoruz.
18-19 yılda gece gündüz demedik, tüm teşkilatı bu istikamette koşmaya sevk ettim. Başta eğitim olmak üzere, sağlıkta, adalette, tarımda, enerji, uluslararası ilişkilerde aşka koştuk. O aşk olmasa bütün bu eserler yapılamazdı. 76 üniversiteden 207 üniversiteye çıktık eğitimde. Bunların hepsini yaptık; niye yaptık? Derdimiz şuydu: Hakkari'deki bir genç eğitim için İstanbul'a gelmesin kendi ilinde eğitim görsün. Batıdaki neyi görüyorsa doğudaki de onu görsün. Sağlıkta attığımız adımlar... Bizim şehir hastanelerimiz tüm içeriğe sahip, doktorlarımız zaten kariyer olarak buna sahip, şu anda Türkiye'ye gelenler hastanelerimizin tüm bu özelliklerine hayran kalıyorlar. 45 günde biz Kovid döneminde sadece Yeşilköy Havalimanı'nda 1008 odalı hastaneyi yaptık tüm donanımlarıyla beraber.
Tüm bunlar Türkiye'nin muhasır medeniyetler seviyesine çıkmasının göstergesidir. Koronavirüs döneminde maalesef her şeyi video konferans yöntemiyle yapmak durumunda kaldık.
Türkiye şu anda dünya ile yarışıyor. Göreve geldiğimizde elimizdeki imkanlar belliydi. Şimdi bizim 28 bin kilometrelik otoyollarımız var. Havalimanlarında da 50 küsür havalimanına sahip olduk.
Dış politikada Türkiye artık birilerinin çekidüzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke. Tarımda gayet iyi durumdayız, hayvancılıkta da gayet iyi durumdayız, bunu da artırmanın peşindeyiz.
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