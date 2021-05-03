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Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı

Son dakika haberine göre 'da, (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Jandarma Komutanlığında görevli astsubay tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2021
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Son dakika: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilenlere yönelik soruşturması kapsamında Ağaçören ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ağaçören Jandarma Komutanlığında görevli astsubay İ.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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